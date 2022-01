Olalla Vila; Elena, Ainoa, Vicky, Andrea Mariño “Drus” (Nerea Cruz, min. 66), Sara Álvarez “Muñi”, María Calvar, “Equis” Márquez, Paula Lorenzo (Ainara, min. 66), Noelia (Laura Izard, min. 81) y Yaiza.

1. Victoria FC

Carmen; Antía (Marta Calvo, min. 81), Andrea Santiago, Alba Torres, Laura Lorenzo (Noelia Moure, min. 51), Anita (Noa, min. 81), Laura Portabales “Cody”, Laura Mosquera (Paula Paredes, min. 62), Laura Ruiz (Cris, min. 62), Sara Pena y Ánxela.

Goles: 0-1 (min. 45), Anita.

Árbitro: Pablo Álvarez (Delegación de Vigo). Amonestó a la visitante Andrea Santiago.

Incidencias: As Relfas. Decimocuarta jornada, primera de la segunda vuelta, en el grupo 1 de Primera Nacional.

Vaya desatino. Tercera oportunidad del Sárdoma esta temporada para decir presente en el campeonato y tercer fiasco. Siempre en casa, que no parece campo local. Y esta vez, con una línea media fuera del partido, lenta, pidiendo el cuero a veinte metros, incapaz de conectarse con la zaga y con la delantera. ¿Esperaba alguien ganar así? No.

Vale, de entrada el partido no tenía mala pinta. Carmen, guardameta visitante, metía una mano derecha prodigiosa a intento de gol olímpico de Yaiza; después, otra a fabuloso remate de zurda de Noe (el fútbol no hace justicia a todo lo que trabaja, defiende y crea la de Salceda). En un día frío y lluvioso, Paula Lorenzo había conectado con su delantera. No es que las locales brillasen, pero tampoco pasaban agobios ante un equipo que intenta salvarse del descenso y que tuvo en su guardameta un seguro de vida. Sucedía que el peligro vigués, escaso, solo llegaba por la banda izquierda. Tocaba tener paciencia.

Y llegó la Ley de Murphy, permanentemente instalada en el Camiño Campo da Feira esta campaña. Un balón franco, lejos del área de Olalla pero en la frontal, que Anita López, en el descuento, convertía en golazo. Un obús a la escuadra izquierda de la guardameta local, que esta solo pudo llegar a tocar. Por cuarta oportunidad, por detrás en el marcador en casa.

Que faltase toda la segunda parte es, a efectos sardomistas, mera anécdota por lo demoledor de la estadística: de ocho partidos en dos años empezando 0-1 en casa solo rescató un punto (ante el Dépor B).

A la vuelta de vestuarios y por momentos, el Sárdoma intentó la igualada. Otro gran zurdazo de Noe se fue al palo (minuto 50), “Drus” chutaba a gol tras galopada y rechazaba Carmen (min. 58). Ferreiro hacía cambios, mandaba a Elena arriba (es una jugadora de potente disparo) y parecía que las locales podían igualar. Un espejismo.

La salida del balón desde atrás sufría continuas pérdidas, las líneas estaban tan estiradas que la media se ofrecía poco y mal y arriba tampoco había criterio. Un disparo de Elena, otro de Ainara en una contra tres para dos y poco más. El rival, ordenado, probaba algún contragolpe y, sobre todo, ganaba los balones sin dueño, dificultando cualquier ataque blanquiazul.

Caía la cuarta derrota de la temporada (todas en As Relfas), esta vez ante un rival de la zona baja. Adiós a tres puntos más como local (ya ha cedido 14) y cazado por el Oviedo Moderno B, cuarto. Ocasión perdida para agobiar al Interrías y, sobre todo, para disponer de un pequeño colchón sobre los equipos perseguidores. Tres puntos para las de “Chivi” García, carbones para las viguesas.