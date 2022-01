No pudo el Coruxo conseguir nada positivo en su visita a La Albuera, donde cayó derrotado ante una Gimnástica Segoviana mucho mas efectiva, que supo aprovechar los “regalos” de su rival en la segunda mitad.

La primera parte resultó trabada y con mucho juego en el centro del campo. Apenas hubo ocasiones claras de gol, una para los locales y dos para el Coruxo, que no supo aprovecharlas. Tras el descanso, sin embargo, los locales dieron un paso al frente y aprovecharon dos indecisiones de la zaga gallega en balones divididos para firmar los dos goles del encuentro.

Trató el Coruxo de remontar la situación, pero el conjunto de Jacobo Montes no consiguió inquietar a Carmona en ningún momento.

El Coruxo visitaba a un rival directo en la lucha por eludir la zona de descenso y se antojaba vital imponerse a la Segoviana, o al menos puntuar, para dar un paso de gigante en ese objetivo. Así, con el miedo a perder de unos y otros comenzaba el encuentro, con dos equipos que trataban de hacerse fuertes en el centro del campo, pero que no se atrevían a arriesgarse y que apenas pisaban el área contraria. Poco a poco, sin embargo, los locales trataron de dar un paso al frente. La Gimnástica Segoviana tenía más balón y trataba de moverlo y abrir espacios en la bien plantada zaga de un Coruxo mas conservador que trataba por todos los medios de impedir que el rival se sintiese cómodo. Lo conseguían los gallegos, y los porteros no tuvieron trabajo alguno durante los primeros veinte minutos de partido. Al final, sin embargo, los esfuerzos de la Segoviana acabaron dando fruto, aunque no el deseado gol. En el minuto 23 llegaba la primera ocasión del encuentro en una buena jugada combinativa que rompía la defensa visitante. Pero el disparo de Adrián lo detenía Alberto en dos tiempos, salvando a los suyos de una situación peligrosa.

Esa acción pareció espolear al Coruxo, que trató de tener mas presencia en área contraria, aunque su única ocasión en la primera media hora de partido llegaba en un remate lejano que la zaga local despejaba bien a córner.

El partido estaba trabado, y ninguno de los dos equipos conseguía trenzar jugadas, aunque en el minuto 34 el Coruxo pudo adelantarse en el marcador en un centro largo que Álex Ares remataba desde fuera del área y que despejaba con apuros el meta local.

Parecía que el partido se animaba, pero fue solo un espejismo, y en la recta final de la primera mitad tanto locales como visitantes volvían a apostar por un juego conservador, mirando los dos el reloj y tratando sobre todo de no encajar un gol antes del descanso.

En la segunda mitad la Gimnástica Segoviana se lanzó a por el partido. Los locales dieron entrada a Nanclares y Gómez, y cambiaron su actitud por completo, dando un paso adelante y presionando a la defensa de un Coruxo que en los primeros compases conseguían salvar los muebles. Al final, los locales conseguían el ansiado premio, y en el minuto 57, en su primera ocasión clara, Álex Conde aprovechaba un despiste de la zaga gallega en un balón dividido y batía a Alberto con un disparo raso.

Con el 1-0 en el marcador, al Coruxo no le quedaba otra que salir de la madriguera y lanzarse en busca del empate. El técnico del conjunto gallego daba entrada a Youssef. Lo intentaban los gallegos, pero lo cierto es que apenas conseguían inquietar a una Gimnástica que cerraba bien filas en torno a su portería. Al contrario, eran los locales quienes generaban más sensación de peligro saliendo bien al contragolpe, hasta que en el minuto 71 Conde volvía a batir a Alberto y colocaba el 2-0 en el electrónico.

Con el partido encarrilado el técnico local apostaba por reforzar la línea defensiva mientras que el Coruxo lo intentaba todo para tratar de romper el muro de los castellano leoneses.

Ficha técnica

Gimnástica Segoviana: Carmona, Rahim, Rui, Manu (Arribas, minuto 82), Adeva (Nanclares, minuto 62), Conde (Borrego, minuto 74), Nogueira, Llorente (Gómez, minuto 62), Mansour, Szymanowski (De la Mata, minuto 74) y Adrián.

Coruxo: Alberto, Antón (Aarón Sánchez, minuto 82), Crespo, Lucas, Manu, Gandoy, Mateo, Álex Ares, Garci, Borja (Youssef, minuto 59) y Chiqui (Dani Vidal, minuto 82).

Goles: 1-0, minuto 57: Conde. 2-0, minuto 71: Conde.

Árbitro: Sánchez Moraga, auxiliado por Díaz Carrasco y Ferrero Melchor. Madrid. Amonestó a Mansour y Dani Arribas por la Gimnástica Segoviana.

Incidencias: Encuentro disputado en el Municipal de la Albuera, ante 690 aficionados.