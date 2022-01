El tenista australiano Nick Kyrgios confirmó a través de sus redes sociales que la razón por la que abandonó el torneo de Sídney es su resultado positivo en covid-19.

"La razón por la que he tenido que retirarme de Sídney es que he resultado positivo en covid-19. Me siento bien por el momento, sin síntomas", dijo el tenista.

Kyrgios no pudo recuperarse a tiempo de sus problemas físicos que le obligaron a retirarse del Melbourne Summer Set y decidió no competir en el Internacional de Sídney horas antes de enfrentarse al italiano Fabio Fognini(8) en primera ronda.

El australiano indicó en los días previos al torneo de Sídney que había sufrido un malestar similar a los síntomas de la Covid-19 a pesar de que había recibido varios resultados negativos.

Eso sí, el 113 del ránking ATP no descarta su presencia en el Abierto de Australia, que comienza el próximo 17 de enero: "Si todo va bien os veré en el Abierto de Australia", añadió en su comunicado.

El tenista nacido en Canberra (Australia) podría enfrentarse a cualquier cabeza de serie en la primera ronda del Abierto de Australia, el primero de los cuatro grandes torneos del año.

"Os deseo lo mejor y que os mantengáis seguros dónde podáis", sentenció Kyrgios.