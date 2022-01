Cinco meses después de verse obligado a abandonar el circuito el pasado mes de agosto por su lesión en el pie izquierdo, Rafael Nadal ha retornado al circuito con un título que despeja las dudas y las preocupaciones que ha tenido en su recuperación. “Durante meses dudé de si iba a poder volver a competir”, desvelaba tras conquistar el torneo de Melbourne al imponerse al estadounidense Maxime Cressy por 7-6 (6) y 6-3.

“Estoy volviendo después de vivir algunos momentos complicados. No puedo estar más contento por tener un trofeo en mis manos. Significa mucho después de lo que he pasado y haber estado tanto tiempo parado por lesión”, aseguraba Nadal tras conquistar el 89 título para un palmarés en el que, desde 2004, cuando ganó el primero en Sopot (Polonia), no ha pasado una temporada que no conquistara algún torneo en los últimos 19 años. Todo un récord.

Nadal es el primero en saber que tanto el torneo ganado en Melbourne, un ATP 250, como los rivales a los que se ha enfrentado no han sido de una exigencia máxima. El exnúmero 1 mundial solo ha necesitado tres partidos para volver a morder un trofeo que, en pista dura, no lograba desde Acapulco en 2020 y lo ha hecho ante jugadores como Cressy (112 mundial), el lituano Rikardas Berankis (104) y el finlandés Emil Ruusuvori (95), muy lejos de los mejores.

Nadal no ha cedido ni un set en esos partidos y en la final solo pasó un momento de apuro en el primer set cuando tuvo que salvar un ‘set ball’ en el ‘tie break’ (6-5) pero Cressy lo dejó escapar .

El tenista balear, actualmente sexto mundial, llegaba a Australia con las dudas de sus derrotas en la exhibición de Abu Dhabi y tras dar positivo por COVID-19, que le obligaron a retrasar su viaje una semana. “Después de todo lo pasado estoy feliz por cómo ha ido todo. Estoy muy satisfecho por mi actitud y la manera en la que he afrontado una etapa muy complicada. Este título me ayuda a seguir adelante, pero es solo el comienzo”, decía de cara al Abierto de Australia que comenzará el próximo 17 de enero.

Nadal podría ser el único del ‘Big Three’ que esté presente para buscar el 21 Grand Slam y romper el empate que mantiene con Novak Djokovic y Roger Federer, después de que el tenista suizo haya renunciado a jugar por una lesión en la rodilla y el serbio esté pendiente de si este lunes el gobierno australiano le permite entrar en el país. “Si quisiera, estaría jugando sin problemas en Australia. Él ha tomado sus propias decisiones y es libre, pero entonces hay consecuencias”, decía Nadal sobre su máximo rival.