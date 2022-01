Bardasz (2), Vaquero (11), Besada (11), Rodríguez (4), Martínez (2) -cinco inicial- Vigo (0),_Domínguez (4), Cardito (18), González (0), Ka (4) y Varela (2).

Usal La Antigua 81

Yengue (9), Yañez (4), Mc-Carthy (7), Ukawba (12), Morán (5) -cinco inicial- Moro (5), Morales (9), Moreta (0) y Harrison_(14).

Parciales: 14-19, 16-20, 15-21 y 13-21. Árbitros: Velasco Sánchez y Trasancos Blanco. Le señalaron 19 faltas al PBB y 20 al Usal. Sin eliminados por amonestaciones. Incidencias: encuentro disputado en el pabellón de O Porriño.

El PBB no pudo con el líder del grupo, que se mostró muy superior, sobre todo a partir del segundo cuarto, que fue cuando sentenció el partido. Fue un partido desequilibrado, en lo que a plantillas se refiere. El cuadro salmantino llegó a O Porriño con dos americanos y un camerunés en su plantilla, lo que sin lugar a dudas era una gran ventaja ante un equipo de casa totalmente amateur. No obstante le costó en los primeros minutos abrir brecha en el marcador, con un PBB que a pesar de tener problemas en ataque, conseguía cerrar bien la defensa y no dejaba el juego interior, por lo que los salmantinos tuvieron que recurrir al tiro exterior.

El PBB comenzó bien el segundo cuarto, llegando incluso a empatar el encuentro a 19 puntos, tras dos minutos de juego. No obstante fue un punto y final en el partido, porque a partir de ese momento el cuadro charro mejoró mucho en defensa, y ahí se acabaron las opciones de los porriñeses.

Al descanso, no obstante, la desventaja del PBB era de nueve puntos, pero si hablamos de sensaciones era mucho más amplia. Usal llegó a los veinte puntos de ventaja, y hasta el final se dedicó a administrar su ventaja.