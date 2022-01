La dinámica ascendente del Barça se vio frenada en Granada. Un caos a la salida de un córner frustró al equipo de Xavi en su regreso a la Liga. Luuk De Jong se había reivindicado con otro gol de cabeza, pero la inmadurez de Gavi, que provocó una segunda amarilla más que justa, agravó la fragilidad del cuadro azulgrana, que no supo apoderarse de un partido que tenía de cara. El Granada empató a falta de un minuto y torció el gesto de la expedición azulgrana y de su entrenador en su regreso a Barcelona.

De Jong se convirtió en el protagonista de lo más resaltable que tejió el Barça. Ver para creer. Le anularon un gol por un milímetro. No suyo, sino de Gavi, que embolsó el balón en aparente fuera de juego en una acción previa. Le frustró al neerlandés que su remate de cabeza no contara. Con lo bien que la peinó.

Después casi consigue el gol de la década con un remate de escorpión que se escapó por un par de palmos. Y aún provocó un penalti que le birló el colegiado por un empujón por detrás cuando encaraba la portería que le frustró aún más.

Ter Stegen volvió a hacerse un poco imprescindible. Ha recuperado una buena versión de sí mismo, como se constató en Mallorca. En la primera parte, a un disparo de Machís, puso un brazo de acero para privar al Granada de marcar.

No se vio un Barça fluido. No se vio velocidad en el movimiento de balón, pese a alinear a un centro del campo que mira al futuro con Nico y el retornado Gavi y sin Riqui Puig. No se vio tampoco desborde en las bandas. La pelota se abrió como dictan los preceptos de Xavi, pero a Jutglà le cuesta el regate corto y Dembélé hizo de Dembélé. Una de cal y dos de arena. Encara como marcan los cánones y luego se le escapa puerilmente un balón. O se va hacia dentro sin saberse muy bien por qué. Se diría que es tan capaz de marear a sus rivales como a sus propios compañeros. Hay que ser muy especial para lograr eso. El francés disparó mucho, pero con poquita pólvora. Ayer se la quedó toda De Jong, que marcó de cabeza, como no puede ser de otra forma (m. 58).

Pero el Barça no fue a por el partido como corresponde a un equipo fuerte. Y se puso a toser. La lesión de Eric Garcia y la entrada de Lenglet en su lugar debilitaron la estructura defensiva. Y la expulsión del impetuoso Gavi (dos faltas, dos amarillas, ambas justas) a falta de 10 minutos agravaron las dolencias. Vino el gol del empate que evidenció que al proyecto de Xavi aún le queda un buen trecho para madurar.