A Gran Bikedada 2022, que tiene prevista su celebración el 20 de febrero, incorpora varias novedades: una distancia de ultra fondo y una cronoescalada de 4 kilómetros entre la aldea de Castiñeira (Redondela) y el alto de Amoedo (Pazos de Borbén). Esta incorporación no afectará al desarrollo de la prueba, ya que no hay que establecer un orden predeterminado de salida. La fase de inscripción está abierta en: www.agranbikedada.com.

Un control electrónico en Castiñeira pondrá el cronometro en marcha para los participantes según vayan pasando por él –sobre el kilómetro 30 del recorrido– y un segundo control, ubicado en la cima, determinará el tiempo empleado en la ascensión, que empieza con rampas en torno al 20% para suavizarse después.

En el recorrido se establecen otros controles electrónicos que permiten a todos los participantes conocer al final de la prueba el tiempo empleado, cualquiera que sea la distancia elegida: medio fondo (42 km), fondo (69 km), gran fondo (98 km) y ultra fondo (110 km). Hay un crono específico para la distancia de ultra fondo.

La elección de este tramo para la cronoescalada obedece a razones de operatividad: una pista forestal amplia sin interferencias de tráfico. Por primera vez en ocho ediciones, los primeros y las primeras clasificadas en este tramo recibirán al final sus respectivos trofeos.

Tan solo quedarán al margen de la cronoescalada los participantes de medio fondo, que participan con una filosofía más de disfrute de la bicicleta que de apurar sus condiciones atléticas en la prueba.

En el alto de Amoedo se sitúa uno de los tres puestos de avituallamiento y asistencia técnica del recorrido. A partir de ahí, los participantes de fondo iniciarán el regreso a Vigo, mientras que los de gran fondo y ultra fondo se dirigirán hacia Eiras y el alto de A Penarada.

El recorrido de A Gran Bikedada discurre por Vigo, Redondela, Pazos de Borbén, Soutomaior, Fornelos de Montes y Ponte Cadelas. A este último concello llegará por primera vez al incluirse la distancia de ultra fondo, que prolonga el itinerario hasta el Mirador da Penarada en la parroquia de Barbudo. En el último kilómetro de ascensión se encuentra la mayor dificultad de todo el recorrido.

Esta clásica para ciclistas federados y no federados tiene el apoyo del Concello de Vigo y de la Xunta-Xacobeo 21-22, así como con la colaboración de la Deputación de Pontevedra, entre otras entidades públicas y privadas. En la parcela organizativa, la responsabilidad corresponde a Social Ciclismo Fan Manager, que cuenta con la colaboración de C. C. Vigués, C. C. Teis, C. C. Coruxo y C. C. Spol.