Todo el mundo se echa las manos a la cabeza, pero a nadie sorprende. La vuelta de los equipos de Primera División a los entrenamientos tras el pequeño parón por la Navidad está registrando una lluvia de positivos en buena parte de los equipos. La jornada que arranca este viernes con el Espanyol-Valencia va a estar indiscutiblemente condicionada por el COVID que seguramente va a dejar muy tocadas a algunas plantillas. Incluso la sombra de la suspensión puede sobrevolar por algún estadio.

El Celta, que tiene cinco positivos en estos momentos y que verá subir esa cifra hoy cuando se conozcan el resultado de las PCR que ayer se hicieron a los futbolistas en su vuelta a Mos, no es el único equipo afectado por esta situación. Ayer varios clubes notificaron una importante cifra de casos. Por un lado el Espanyol, que confirmó siete positivos (cinco entre la plantilla de futbolistas y dos técnicos) mientras que la Real Sociedad tocó techo con diez casos positivos (todos futbolistas). En estos clubes seguirán haciéndose pruebas y no se descarta que el número vaya a crecer. Entre los que notificaron ayer casos también están los cinco del Cádiz, cuatro en el Elche, dos en el Barcelona (Lenglet y Alves). Se mantienen dos en el Betis y el resto de clubes o no tienen caso o están pendientes de conocer el resultado de las pruebas a las que han sometido a sus plantillas. De hecho, hay algunos que no comenzarán a entrenarse hasta el miércoles con lo que será hoy cuando se sometan a las PCR para saber si pueden iniciar el trabajo en grupo con el resto de la plantilla.

De todos modos, el equipo más afectado por esta situación –aunque sus casos se detectaron hace unos días– es el Rayo Vallecano que tiene a doce miembros de su plantilla confinados tras dar positivo. Iraola, de todos modos, espera recuperar a la mayoría para el partido de este fin de semana. Lo mismo que el Real Madrid que tenía nueve casos en el último partido antes del parón y que ahora ya podrá disponer de ellos. Hoy las cifras se actualizarán y en la mayoría delos casos, el número de positivos seguirá en aumento.