El 2021 ha sido mágico para el Vigo-Rías Baixas y la Navidad ha traído un nuevo fichaje al equipo que este año se ha adjudicado el Ranking Élite español. Marcos Navarrete se incorpora a la estructura presidida por José Luis Chamorro. El cuarto refuerzo flúor de cara a la temporada 2022 destaca por su polivalencia y procede del Netllar Telecom-Alé.

El próximo 4 de enero el ciclista de la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat cumplirá 23 años. En las cuatro campañas que lleva compitiendo en la categoría que ejerce de antesala del profesionalismo, Navarrete se ha distinguido por su polivalencia. Sirvan como ejemplo sus resultados en 2021. Ha sido capaz de lucir el maillot de la montaña en el Gran Premio de las Azores, de terminar tercero en una prueba de un día como el Trofeo de Reus o de meterse en el top-10 del prólogo de la Vuelta a Zamora.

“Soy un corredor bastante completo, no me da miedo nada”, señala el catalán, que se considera un todoterreno: “Se me da bien el llano y también las subidas. Lo que sí necesito es un director que me sepa llevar”. Tras dos temporadas en la escuadra que pertenece a la Fundación Benicadell, cambia de aires y recala en “uno de los mejores equipos del pelotón español”.