Inesperado tropiezo del Gran Peña Celta C en Pontevedra pero que, a pesar de todo, le permite cerrar el año al frente del grupo, con un punto de ventaja sobre el segundo clasificado.

Las cosas no comenzaron bien para los vigueses, que a los siete minutos de juego encajaba el primer tanto. No consiguió reaccionar el equipo, que mediado el primer tiempo encajaba un segundo tanto que le ponía las cosas complicadas. Óscar recortó la desventaja pocos minutos más tarde, pero el tanto no sirvió para que el equipo se centrara. Cinco minutos después, el Pontevedra B sentenció el partido con un nuevo gol.