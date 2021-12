El Coruxo despedirá el año fuera de los puestos de descenso, después de la victoria lograda en la mañana de ayer en el campo de Fragoselo ante el Llanera. Una situación que se produce por primera vez en la temporada, y que coloca a los vigueses en una magnífica situación para la segunda vuelta del campeonato.

Jacobo y Marcos Montes acertaron de nuevo con el planteamiento del partido, buscando un desgaste en el Llanera que lo penalizara en los momentos claves del partido. La decisión fue la de meter un centro del campo cargado de calidad. Retrasó a Mateo para ponerlo como mediocentro ofensivo ante la ausencia de Jacobo Trigo, y por delante situaron a Álex Ares. El plan salió a la perfección. Los vigueses consiguieron arrinconar a un Llanera al que le costaba tener el balón y no hacía más que correr y correr tras el. El dominio del Coruxo era total, pero faltaba lo más importante, el gol. Además, en esta ocasión tampoco se generaban tantas ocasiones como en partidos anteriores, con lo que se llegó al tiempo de descanso sin que el marcador se moviera.

Tras el paso por el vestuario el Llanera dio un paso al frente, y lo cierto es que tuvieron su gran ocasión a los cuatro minutos, cuando Javi Sánchez se lleva a trompicones un balón y se planta solo ante Alberto. El delantero asturiano salió trastabillado de la acción, y no pudo colocar bien el cuerpo, con lo que su disparo salió alta, para fortuna de los vigueses. Y lo que es el fútbol, dos minutos más tarde Mateo entra en el área y cae al suelo, señalando el colegiado el punto de penalti, ante las protestas de los jugadores asturianos. Silva no falla desde los once metros, y abre el camino de la gloria.

El Llanera se descentró totalmente, recuperando el Coruxo el mando del partido. Las recuperaciones de los vigueses eran constantes, y de nuevo los asturianos corrían detrás del balón sin tener la posesión. Quince minutos más tarde llegaba el segundo de la mañana, en una jugada de nuevo muy protestada por los jugadores asturianos, que reclamaban fuera de juego de Borja Domingo cuando remató. Dos goles de ventaja eran ya una renta muy importante.

El técnico asturiano hizo los cinco cambios buscando la reacción de su equipo. Metió a jugadores muy altos buscando el juego aéreo para marcar, pero los resultados tampoco fueron los apetecidos ante un Llanera que perdía fuelle y que no llegaba a los balones acusando el desgaste físico tras el partido de Copa del pasado jueves.

Un triunfo que, tras los resultados registrados en la tarde de ayer, coloca a los vigueses, por primera vez en la temporada, lejos de los puestos de descenso. Falta un partido para finalizar la primera vuelta del campeonato, y en Fragoselo ya se comienza a ver hacia arriba y esos puestos que clasifican para el play off, que están a seis puntos.

Ficha técnica

Coruxo: Alberto; Antón, Lucas, Crespo, Manu; Mateo (Aarón, minuto 76), Gandoy; Garci, Álex Ares, Chiqui (Aitor Aspas, minuto 72) y Silva (Borja Domingo, minuto 64).

Llanera: Miguel del_Río; Mundaka, Arango (Pape, minuto 64), Espinar, Crespo (Guille, minuto 72); Vity, Martín; Omar (Celles, minuto 72), JR._Romaric (Saha, minuto 64), M. Fernández (G. Thompson, minuto 72) y Javi Sánchez.

Goles: 1-0, minuto 52:_Silva, de penalti. 2-0, minuto 66: Borja Domingo.

Árbitro: Saiz Villares, auxiliado por Moll Moll y Gutiérrez Rodríguez. Amonestó a Manu, Mateo, Gandoy y Garci por el Coruxo y a Pape,_Espinar y Mundaka.

Incidencias: Encuentro disputado en el campo de Fragoselo, que estaba lleno.

“La primera parte fue de dominio absoluto”

Jacobo Montes afirmaba en sala de prensa que “los primeros cuarenta y cinco minutos fueron de dominio absoluto del Coruxo. Es cierto que en los últimos metros nos faltó esa toma de decisión que nos permitiese que esa jugada siguiese evolucionando y terminara en una jugada muy clara de gol. Del resto, creo que los primeros cuarenta y cinco minutos ha sido de un dominio absoluto nuestro, en donde el Llanera ha corrido mucho, que era lo que pretendíamos, para llevarlos a un escenario en la segunda parte, de mucho cansancio físico, y en donde nosotros pudiéramos mostrar nuestro potencial, como así ha sido.”

“En la segunda parte jugaron con doce”

El técnico asturiano se mostró crítico con la labor arbitral. “En la segunda parte”, dijo, “ ellos jugaron con doce, con trece, entre el árbitro y el línea. No me gusta hablar de los árbitros, pero tengo que hablar. Pitó un penalti que no existe, nos meten el segundo gol en un fuera de juego clarísimo”.