El Celta Zorka Recalvi despidió el año con una victoria que le permite irse de vacaciones con una sonrisa en la cara después de las dos últimas derrotas consecutivas, que había dejado al equipo en el límite que marca la clasificación para el play off de ascenso.

Había preocupación en el equipo vigués por el partido de ayer. Primero por una posible relajación de la plantilla ante el partido frente al colista de la competición, que solamente había ganado un encuentro. Después por la mala semana de entrenamientos del equipo por el cambio en el escenario de la preparación y, después, por el positivo de una jugadora que obligó a una nueva sesión de test de antígenos para descartar algún positivo más. Las jugadoras entrenadas por Cristina Cantero salieron al campo muy centradas, sobre todo en el defensivo, consiguiendo que las jugadoras catalanas tuvieran muchos problemas para ver canasta. A poco acierto en ataque, el Celta Zorka Recalvi no tardó demasiado tiempo en abrir brecha en el marcador,. Al final de los primeros diez minutos de juego la diferencia en el marcador era de catorce puntos que, en cierta medida reflejaba lo que estaba sucediendo sobre el parquet de Navia. En este primer tiempo, destacar el debut oficial ante su afición de la última incorporación del equipo, la nigeriana Musa, a la que se le vio muy precipitada en sus acciones. Tras el paso por los vestuarios, el cuadro catalán quiso dar un paso más en defensa, pero las marcas fallaron y no conseguían frenar a un cuadro vigués que mantenía el ritmo, aunque no era capaz de aumentar la ventaja. Los últimos diez minutos de juego comenzaron con un Advisoria que sí defendía mucho mejor, consiguiendo frenar el juego ofensivo de las viguesas, lo que obligó a su entrenadora a solicitar un tiempo muerto, que cortó la reacción.

Ficha técnica

Celta Zorka Recalvi: Mulligan (16), Davydova (10), Martín (5), Fequiere (12), Castro (4) -cinco inicial- Lamana (6), Vidal (3), Prieto (3), Fontela (0) y Musa (6).

Advisoria: Martínez S. (0), Bintou (0), Martínez C. (10), Mc Kenzie (4), Knezevic (17) -cinco inicial- García (2), López (5), Aijamen (5) y Capel (2).

Parciales: 20-14, 14-6, 15-13 y 16-12.

Árbitros: Wiot Espinosa y Borges Cosic. Le señalaron 12 faltas al_Celta Zorka Recalvi y 10 al Advisoria Mataró_Masme. Sin eliminados por personales.

Incidencias: encuentro disputado en el pabellón de Navia.