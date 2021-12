Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa antes del partido ante el Cádiz (domingo 21:00 horas) y en medio del brote de covid que ha afectado hasta a siete miembros de su plantilla, algo que el italiano no ha querido utilizar como excusa. "Hemos tenido los positivos de Modric, Marcelo, Asensio, Rodrygo, Bale, Lunin... Pero después de todas las pruebas hemos tenido tiempo para preparar bien el partido. Tenemos que convivir con esto. Nunca pensamos en aplazar el partido. Creo que el fútbol y la sociedad tienen que seguir conviviendo con este virus. Tenemos que seguir, pero hay que cuidarse. En ese sentido, el club es muy exigente".

Carletto confirmó que su hijo Davide ha dado positivo ("Está bien en casa. Toda su familia es negativa. Se ha vacunado dos veces y cuando sea negativo, volverá"), y confirmó que ante la plaga de positivos Hazard será titular ante el Cádiz: "Va a ser titular. Tiene ganas, motivación y va a jugar porque ha entrenado bien y lo merece. La primera parte de la temporada ha estado afectado porque lo han hecho muy bien Vinicius, Benzema... He preferido tener a Asensio y a Rodrygo por la derecha y darles alternancia. Eden tiene todo para hacer una segunda parte de la temporada muy buena y útil para nosotros". Preguntado por la razón por la que no ha apostado antes por él, el italiano advirtió que "Hazard no ha cambiado, siempre está a nivel. El problema es que no siempre ha podido entrenarse al cien por cien. Y ahora se está entrenando bien".

Quien no estará, pese a dar negativo en el último test es Modric: "Es cierto que ha dado negativo, pero está un poco cansado, ha tenido fiebre. No va a jugar. Luego hay que evaluar lo que dice la normativa. Tenemos que esperar una aclaración porque no está claro". Sobre el partido ante el Cádiz, señaló: "Hemos tenido contratiempos, pero los que han dado positivo afortunadamente están bien. El equipo está listo. No creo que tengamos que cambiar mucho de nuestra identidad. Tiene una identidad muy clara. Es un partido como los otros. Si tenemos que defender bajo, lo haremos. Porque defender, hasta ahora, tenemos que destacar que hemos defendido bien. Hemos mejorado en la primera parte de la temporada".

Y para concluir calificó el error en el sorteo de la Champions de "lamentable" y no quiso descartar al Barcelona en la pelea por la Liga: "Rival directo no es, hay otros equipos por delante como el Sevilla o el Atlético. Pero tiene la calidad para luchar hasta el final. Si yo fuera su entrenador, diría lo mismo".