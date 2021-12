“Qué sol hace, ¿no?”, rompe el hielo Álex Márquez (Cervera, 1996), de visita en A Coruña para cumplir con sus compromisos promocionales, ayer en Estrella Galicia, una marca que le acompaña tanto a él como a su hermano Marc. La última temporada no ha sido fácil para el piloto, pero se centra en lo positivo para mirar hacia el futuro.

–Ha sido una temporada complicada, ¿se alegra de que por fin haya terminado?

–No hay que esconderse, no ha sido un año fácil. Al inicio de temporada, sobre todo, no llegaban los resultados, con muchos problemas de moto. Después hubo una evolución, cuando volvimos a piezas de 2020, y empezó todo a funcionar algo mejor. El problema fue que el resto de las marcas habían dado un paso adelante muy importante e iban mejor que nosotros. Hicieron mejor los deberes. Pero me quedo con que el final de temporada fue bueno, con el cuarto puesto en Portimão, octavo en Silverstone, en Misano fuimos bien... son muchas cosas positivas que te dan gasolina para en el futuro pensar qué se puede hacer.

–¿Cuando los resultados no van bien, desaparece mucha gente de su lado?

–Tuve una experiencia que me ayudó mucho cuando fui campeón del mundo de Moto3. Ahí era la novedad, era campeón, hermano de Marc Márquez... y apareció gente hasta debajo de las piedras. Luego, cuando me fue mal en Moto2, ya vi a quién tenía y a quién no. Tenía 18 años y no sabía quién estaba a mi lado por interés o no. Y ahí me di cuenta de que el que me hablaba cada día de repente no sabía ni quién era. Ahora soy más maduro, sé lo que quiero y a quien quiero a mi alrededor y ya nadie desaparece porque ya tengo a mi lado a la gente que me quiere de verdad y que me dice las cosas como son.

–¿Para la próxima temporada qué cambiará más, la moto, el equipo o el piloto?

–La moto va a ser completamente nueva, ya la hemos probado y sin conocerla mucho, sin ponerla mucho a puesta punto, los tiempos son buenos. Eso es muy positivo. Hay mucho trabajo por delante y tendremos una pretemporada ajetreada. Ojalá tuviésemos muchos más días de entrenos, pero serán cinco en los que cada uno será clave. Por otro lado también habrá cambios en el equipo que creo que pueden aportar muchísimo, y yo también tengo que entrenar, ponerme a punto y ser sobre todo más regular, creo que será clave para 2022.

–Pedro Martínez de la Rosa analizaba la semana pasada, antes del final del Mundial de Fórmula 1, que la diferencia entre Verstappen y Hamilton era generacional y que uno utilizaba e-sports y otro no. ¿Influye también esto en las motos?

–No tenemos tantos simuladores nosotros. A ellos igual sí que les puede influir. Para mí fue emocionante el final de la Fórmula 1. Lo disfruté en casa, hacía años que no llegaba todo igualado a la última carrera. Sí que Pedro tiene razón en que son generaciones distintas. Las nuevas siempre tienen ese punto de agresividad. Con Verstappen coincidí hace unos años, me parece un buen tío y me cae bien. Por otra parte, yo soy un gran amante de la Play, mi horita al día no me la quita nadie. En la pandemia nos hicieron un campeonato virtual para los pilotos y estuvimos ahí dándole. También hay un campeonato de e-sports de MotoGP y mi equipo tiene un piloto. Pero es diferente. Creo que con las motos todavía no se ha logrado el simulador, es más difícil que con los coches. Ojalá en el futuro tengamos un simulador más preciso, que se puedan probar cosas. Hará que los e-sports en nuestro deporte evolucionen mucho más. Yo de otros sí que veo, de FIFA, en Twich... me gusta todo eso.

–En su último campus participaron 17 niños y 3 niñas. ¿Por qué todavía cuesta la entrada de la mujer en el mundo del motor?

–Es una cuestión de cambiar algunas mentalidades, algunas tradiciones de la gente de enviar a la niña a unos deportes y al niño a otros. Todos pueden hacer todo. Ver a esas tres niñas con la misma ilusión que los niños, peleándose con ellos, picándose con los adelantamientos... me hizo mucha ilusión. Me motivó incluso más verlas disfrutar y aprender y cómo les gustaban las motos. Ya hay Campeonato del Mundo de motocross femenino y creo que en velocidad se podría trabajar un poco más eso. Ojalá haya muchas más niñas y mujeres. La gran referente es Laia Sanz. Es referente para ellas, pero para nosotros también. Es impresionante lo que hace, luchando en el Dakar, la carrera más dura del mundo, contra hombres y haciéndolo bien.

–¿Y por qué cuesta que crezca el motociclismo en Galicia?

–Lo he hablado estos días con gente con la que he estado. No salen muchos pilotos, supongo que tiene que ver con el clima. La velocidad pide calor y no sería fácil tener un circuito para no poder usarlo porque llueve o hace frío. Eso no lo pone fácil. Y por eso aquí gustan más los rallies, porque el mal tiempo no influye tanto.

–Afición al motor sí que hay.

–Gusta mucho. Los gallegos llevan en la sangre gasolina. Hay referentes como Jorge Prado y Rubén Fernández en motocross. Por eso creo que es cuestión de clima.

–¿Le habían hecho alguna vez una entrevista en la que no le preguntasen por su hermano?

–Alguna, alguna. A veces me dicen no te voy a preguntar y siempre me acaban preguntando. Pero es normal. Si tuviera un hermano que estuviera en casa quieto, no me preguntarían. Pero tengo un hermano ocho veces campeón del mundo, que hace el mismo deporte que yo... pues me preguntan. A él también le preguntan por mí. Porque encima tenemos un vínculo muy cercano, estamos 24 horas juntos.

–Puede llamar a Marc Gasol y hacer un club de hermanos pequeños agraviados.

–(Sonríe). Es el mismo caso. Ellos también son muy cercanos. Creo que, al final, no es malo sino bonito.