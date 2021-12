Arranca la segunda vuelta en el grupo A de División de Honor Plata Masculina. Hierve el pabellón de O Rosal. Pasión junto a la plaza de O Calvario. El Acanor Novás Valinox recibe al Cisne Los Sauces, tercero contra primero, en un derbi de alta intensidad. El equipo capitalino suma ocho victorias y una derrota; el local, cinco victorias y cuatro derrotas. Pitan Lucas Crespo y Pedro Eiras. El Cisne, recién descendido de Asobal, se impuso en el estreno por 29-21. Amenaza con repetir paliza. Estira a seis goles su ventaja en varios momentos de la primera mitad: 4-10, 8-14, 10-16. El Acanor reacciona, especialmente tras el descanso. Llega a voltear el choque (24-23). Tras otro empellón pontevedrés (24-25), Petter empata a 47 segundos del final.

Todo el mundo contiene el aliento. El entrenador visitante, Jabato, pide tiempo muerto y dibuja la jugada. El anfitrión, Álvaro Senovilla, reparte consignas defensivas. Cuando el bocinazo anuncia el retorno a la cancha, Senovilla se aproxima al árbitro más próximo y le realiza un comentario. El juego se reanuda. El Cisne circula el balón. Infracción del Novás en el centro de la semicircunferencia a falta de 6 segundos. El pivote visitante, Daniel Virulegio, pasa a Preciado y retrocede a seis metros. El defensa local Trigo se ve arrastrado como a su rebufo. Preciado aprovecha el espacio, se levanta y anota el 25-26. El Novás apenas puede sacar de centro. Senovilla protesta. Sus jugadores se indignan. Crespo y Eiras anotarán que Dacosta empuja a uno de ellos. Posiblemente será sancionado con un partido de suspensión. El derbi ha concluido.

Han pasado 24 horas. Senovilla cuelga un mensaje en su cuenta de Twitter. “Álvaro Senovilla se inventa cosas”, escribe con ironía de sí mismo. Adjunta un vídeo de esa última acción. En las imágenes se puede apreciar cómo Virulegio ha agarrado de la camiseta a Trigo, provocando su caída y facilitando así el cómodo lanzamiento de Preciado. Debió ser falta. El gol del Cisne jamás debió subir al marcador.

ÁLVARO SENOVILLA SE INVENTA COSAS pic.twitter.com/jkvJiBQ9cZ — Alvaro Senovilla (@AlvaroSenovilla) 13 de diciembre de 2021

“La imagen habla por si sola. Lo conocí desde el momento que se produjo”, explica el entrenador del Novás. “La sensación que tengo es que no se le daba mucha importancia a la jugada. Parece que solo la había visto yo. Cuando protesto, no me estoy inventando que eso ha sucedido. La veo desde mi posición; con cinco jugadores delante”.

Senovilla revela además el contenido de ese comentario que le había realizado a uno de los árbitros al concluir el tiempo muerto. Un aviso que se convertirá en profecía: “Básicamente yo intento ayudar al árbitro. Le digo que tenga cuidado con la línea porque Virulegio agarra. Se lo había advertido antes”. Senovilla había estudiado bien las rutinas y manías del pivote rival: “Yo me preparo los partidos y veo lo que hacen los jugadores. Sé lo que puede pasar”.

La previsión intensifica la pesadumbre. “Por el momento en que se produce la falta, pudimos tener incluso la opción de ganar. En todo caso, era un punto muy importante, ante un rival contra el que los demás no estaban puntuando. Puede ser decisivo a la larga”, lamenta Senovilla. “Hay mucha igualdad. Para nosotros es muy doloro e injusto. Es una situación clara. No es algo que ocurra fuera de lo que es la acción del juego”.

“Lo digo con todo respeto al Cisne, que no tiene nada que ver con esto. Está haciendo una temporada espectacular”, matiza Senovilla, que dirige sus críticas hacia el colectivo arbitral: “Quizá no se está respetando al Novás esta temporada, no se está respetando nuestro trabajo. Hemos recibido dos tarjetas rojas y un montón de exclusiones, cuando en los últimos ocho partidos somos la mejor defensa de la Liga. Te sientes muy impotente y a veces tienes que expresarlo. Es necesario que la gente sepa que queremos una recompensa a nuestro esfuerzo, que simplemente es que respeten a nuestro equipo. Fuimos el cuarto mejor la pasada temporada. Hubiésemos jugado el play out si fuese esta”, recuerda.

El Acanor Valinox había ido progresando en la clasificación a la vez que en el juego tras un arranque condicionado por las siete lesiones que llegó a acumular en pretemporada. “Estamos en un momento de juego muy bueno. Demostramos dentro de la pista un nivel como el que puede tener Cisne, que es el mejor equipo de la categoría. Nunca he tenido dudas de mis jugadores, de su espíritu, de su garra, de sus ganas de competir”.

Los cinco primeros del grupo A pelearán con sus iguales del B, arrastrando resultados, por el ascenso; los cinco últimos, por eludir el descenso. “Vamos a seguir luchando por nuestro objetivo, que es intenta estar entre los cinco primeros. Tenemos que recuperar ese punto donde podamos”, anhela Senovilla.

“Ya veníamos diciendo que iba a ser un partido muy diferente al de la ida”, secunda el presidente del Atlético Novás, Andrés Senra. “Estamos cada día mejor aunque nos faltaban Chaparro y Molina. Estamos rindiendo muy bien atrás. En ataque estamos encontrando opciones. Si seguimos así, volveremos a estar entre los cinco mejores”.

La jornada había resultado redonda hasta ese instante decisivo. El club había preparado actividades durante la semana, como una tertulia con Pillo, Javi Díaz y los primos Germán Hermida, jugador del Novás, y Bruno Vázquez, del Cisne. A Díaz, además, se le tributó un homenaje antes del partido como el mejor jugador rosaleiro de la historia. Los dos equipos salieron con canteranos de la mano. Sonó el himno gallego en un pabellón que registró la mejor entrada desde antes de la pandemia. “Fue una pena. Teníamos la fiesta preparada. Fue un día muy bonito, empañado por el resultado”, se duele Senra.