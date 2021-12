Dolor y gloria en la habitación

Mañana dominical en Madrid. Faltan escasas horas para que la selección española femenina dispute el partido más importante de su historia. Alemania la espera en el Centro Deportivo Municipal Francisco Fernández Ochoa. La medalla de bronce del Europeo premiará al vencedor. Puede ser la primera que el baloncesto en silla nacional conquiste en mujeres. El mismo rival y el mismo reto que dos años antes en Rotterdam. Tan cerca parecía entonces y resultó tan lejos. Las germanas se impusieron 53-38.

Dos internacionales aguardan con especial anhelo el momento de trasladarse al pabellón. Vicky Alonso y Sonia Ruiz se llaman entre sí “guerreras de mil batallas”; más hermanas que compañeras. Comparten vestuario en el UCAM Murcia. Debutaron en el Europeo de 2003 de Hamburgo y han superado los cien partidos internacionales. Juntas han encajado muchas derrotas abultadas. Han quedado eliminadas en muchas fases previas. Durante casi dos décadas han presenciado y protagonizado la progresión de la selección hasta convertirla en un contendiente respetado. “Un partido no se gana solamente por talento o suerte ese día. Venimos trabajando en este crecimiento desde 2003”, sostiene Vicky.

A la viguesa y a la murciana Ruiz, la capitana, les toca aportar su veteranía en un momento de máxima tensión. Siguen siendo piezas importantes en los sistemas de juego, como han demostrado durante el torneo. España ha ganado a Gran Bretaña, Turquía y Francia. Ha perdido con Países Bajos y.... con Alemania. Siempre ellas. Sucedió en la fase previa, por 55-34. La misma Alemania que en agosto las eliminó en cuartos de final de los Juegos Paralímpicos de Tokio por 57-33. Los fantasmas ululan. A Vicky y Sonia Ruiz les correponde espantarlos.

Antes de que la expedición se monte en el autocar, jugadoras y técnicos deben cumplir el protocolo contra el COVID. A todos los implicados en el torneo se les han estado efectuando pruebas de antígenos con gran frecuencia. Resulta inevitable cierta inquietud cuando el hisopo se aproxima o mientras el reactivo se colorea sobre la pastilla. Pero al cabo se ha asimilado como cualquier otra rutina.

Vicky está tranquila. Superó el test del viernes. No sufre ningún síntoma. Toda su serenidad se derrumba cuando los responsables médicos se dirigen a ella. Su resultado es positivo. Se le realiza una prueba de PRC para descartar un falso resultado o algún tipo de interferencia. Vicky queda aislada en el hotel entre tanto, asida a esa esperanza, mientras calcula con desesperación los plazos. El diagnóstico, aunque en procedimiento de urgencia, tardará al menos tres horas. El minutero del reloj galopa. Las demás jugadoras parten hacia el pabellón. Se preparan. Saltan a la cancha. Calientan. Sola en su habitación, Vicky asume al fin que se perderá el encuentro por el que tanto se ha esforzado.

España manda desde el inicio. Vicky experimenta emociones contradictorias. Se entusiasma con el juego y se duele por su ausencia. Es en esos instantes cuando le confirman que sufre COVID. “Deportivamente me estaba perdiendo poder estar con mis compañeras y jugar una final. Pero a nivel personal, emocional, moral, en todos los sentidos, es un golpe muy duro”, describe, recordando cómo lo asimiló. “Estás rodeada de tu gente, a la que quieres, y aunque no fuesen conocidos, no quieres que le pase nada. Por cualquiera de las dos partes es tremendo”.

Tal vez resulte inevitable recapitular e intentar averiguar en qué momento se contagió: si cometió algún deliz. Vicky está segura de que no: “He seguido todos los protocolos de seguridad que había, igual que todas mis compañeras. No me he movido del hotel en todo el campeonato. El único contacto con gente ha sido estando en el hotel, donde había ya algún caso positivo. Habían salido en otros equipos. Es una posibilidad que estaba ahí. Y estás jugando partidos, estás en contacto. Esto está en el aire, no sabes dónde lo puedes coger”, se resigna.

Los médicos le han anticipado que está incubando la enfermedad y que en las próximas horas podría desarrollar efectos. El partido prosigue en el Francisco Fernández Ochoa y Vicky intenta concentrarse en él. Alemania rebaja su desventaja a nueve en el tercer cuarto. El seleccionador, Adrián Yáñez, efectúa los retoques precisos. España suelta amarras y disfruta hasta el 40-58 definitivo. Vicky se conmueve a distancia, en su soledad forzada, mientras la fiesta estalla sobre la cancha.

“No soy capaz de explicarlo. Mi tristeza era por el golpe que había recibido, por la gente que quiero, como mis compañeras. Pero me sentía tremendamente feliz. Ha sido una alegría total y completa”, asegura la viguesa. “Este equipo se lo merecía por todos estos años de lucha, por las que están, por las que ya no están, por las que vienen por detrás... Todas se merecían esta medalla muchísimo. Es la culminación de un proceso del que me siento parte”.

Vicky reposa ya en su hogar de Murcia, a donde se ha trasladado en coche. Tiene la voz algo tomada. Tose de vez en cuando. “Es posible que responda con más síntomas”, acepta. Le quedan varios días enclaustrada en casa. “No dejo que nadie se me acerque”, asevera. Ni siquiera para que le entreguen la medalla de bronce. Sonia Ruiz la recibió por ella. “Me la quería traer. Era la emoción del momento. Quería venir de Madrid”.

–Te la llevo.

–No

Vicky ha esperado por esa pieza de metal 18 años. Se puede permitir un pellizco más: “Ya llegará el momento de que me la pueda colgar y lo pueda celebrar. De alguna manera encontraremos el momento de hacerlo las doce juntas. Estoy segura de que llegarán más”.

Torneo decepcionante para Alejos y Vilas

La selección masculina de baloncesto en silla de ruedas, la que había acumulado glorias durante la última década, ha quedado esta vez a la sombra de sus compañeras. El combinado dirigido por Abraham Carrión, también anfitrión del Europeo en una organización conjunta, perdió con Francia en el partido por el quinto puesto (77-60) y se queda sin el billete al Mundial, que se celebrará en Dubai. Previamente había perdido contra Alemania en la fase de grupos y contra Italia en cuartos de final. Torneo decepcionante para España, que en Tokio se quedó sin medalla de bronce al caer ante Gran Bretaña por 58-68. Los españoles aspiraban a añadir este 2021 algún metal a la plata cosechada en los Juegos de Tokio en 2016. Así que regusto amargo para Agustín Alejos, internacional constante desde hace años, y Julio Vilas, que debutaba en su primer gran torneo. Los dos jugadores fueron precisamente compañeros en el Iberconsa Amfiv de Vicky Alonso, antes de que ella se mudase primero al Basketmi Ferrol y posteriormente al UCAM Murcia, que había construido una plantilla con cinco mujeres, con la que esta temporada milita en División de Honor”. “Me queda hacerle la competencia a nivel de Juegos Paralímpicos”, bromea Vicky sobre que Agustín ya no puede presumir de ser el único jugador vigués de silla con medalla. La selección femenina cayó en cuartos en Tokio, su segunda presencia olímpica tras la de Barcelona 92. “Eso tardará un poco más en llegar. Han cambiado mucho las situaciones. Pero ya tengo en el medallero una de la que poder presumir”, se ufana Vicky.