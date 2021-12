En las catorce jornadas disputadas hasta el momento, el Coruxo solamente consiguió en una ocasión encadenar dos victorias consecutivas., y el equipo quiere que se vuelva a repetir esas circunstancia. Y es que en el vestuario de Fragoselo, se es consciente de que el partido de esta tarde en Luanco puede marcar un punto de inflexión en el desarrollo de la temporada. Los asturianos aventajan a los vigueses en dos puntos en la clasificación. Es por ello que los tres puntos en juego son muy importantes para los dos equipos. El Coruxo quiere llegar a la vacaciones de Navidad, el próximo fin de semana, con un balance de tres victorias en otros tantos encuentros lo que, sin lugar a dudas, abriría un escenario completamente diferente de cara a la segunda vuelta del campeonato.

Uno de los aspectos que más preocupa a la expedición viguesa, es el estado del terreno de juego de Miramar. Las intensas lluvias caídas en los últimos días podrían condicionar el estado del terreno de juego y, por lo tanto, el desarrollo del encuentro. A pesar de ello, Jacobo Montes no quiere poner excusas y confía en poder sacar el partido adelante.

En lo que a la actividad del equipo vigués se refiere, Jacobo Montes tendrá que introducir una pequeña modificación en el equipo tras la baja de Jacobo Montes. El medio centro verde se lesionó el pasado domingo en la segunda parte del partido ante el Arenteiro, y esta semana trabajó con intensidad para poder recuperarse lo antes posible. A priori, la opción que podría utilizar el técnico para cubrir la baja de Trigo sería la misma que utilizó el domingo pasado, colocar a Diego en lateral derecho y subir a Antón al mediocentro. No obstante podría utilizar otra variante, con Sandá como compañero de fatigas de Gandoy en el doble pivote. En el entrenamiento de ayer en Fragoselo, previo al viaje hacia Gijón, Los hermanos Montes no dieron pista alguna sobre esa variante, yaque no se espera que haya muchos más cambios con respecto al equipo que logró la tercera victoria de la temporada ante los ourensanos.

El conjunto asturiano llega al partido con muchos problemas. Emilio Morilla se lesionó frente al Llanera en el maxilar y es baja indefinida durante unos meses. Además Borja Álvarez tiene problemas en el tobillo. Nacho Matador no termina de superar sus problemas de espalda y Sergio Ríos, que ha recaído de sus problemas en la rodilla, completan las bajas en el Marino