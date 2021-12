Ricardo Ramilo no volverá por el momento a Arabia Saudí para participar en el Rally Dakar. Un año después de convertirse en protagonista de la carrera por el enfrentamiento que mantuvo con su copiloto, al que llegó a abandonar en mitad de una etapa tras una serie de enfrentamientos y discusiones con él, el vigués se ha encontrado con la negativa de la organización a aceptar una inscripción que ya había formalizado.

La razón de este rechazo, según explica Ramilo, no está en lo sucedido hace un año sino que tiene que ver con el Rally de Marruecos que se disputó el pasado mes de octubre y al que acudió como parte de la preparación para el Dakar de este año. Cuenta el piloto que durante una de las etapas de esta prueba se saltó ocho puntos de paso, circunstancia que resultó “sospechosa” a ojos de los organizadores. Por si fuera poco, en sus redes sociales –donde Ramilo es especialmente activo– explicó que ante esta circunstancia se dedicó “a hacer rotondas en las dunas. El problema es que la organización acabó pensando que nos habíamos quedado entrenando la forma de superar las dunas de cara al Dakar, algo que está prohibido. Entiendo que esa es la razón por la que no nos dejan participar”. Ramilo, que tiene claro que lo ocurrido el año pasado no ha sido el motivo de la exclusión, lamenta perderse la que iba a ser su segunda experiencia en el raid más importante y célebre del mundo. En una demostración de su peculiar filosofía de vida, Ramilo había montado un nuevo equipo al que había bautizado como “Ahí te quedas Dakar Team”, en una alusión muy directa a lo sucedido hace un año con su copiloto. Ramilo trata de quitarle hierro al asunto: “Tratamos de no tomárnoslo demasiado en serio aunque es verdad que es una cosa seria. Y así nos inscribimos, con el nombre de “Ahí te quedas Dakar Team”. Tenía pagada la inscripción y casi todo el papeleo resuelto, pero se ha encontrado con la negativa de la organización.

Ricardo Ramilo insiste sin embargo en volver pronto al Dakar. Dentro de un año seguramente tratará de intentarlo una vez más aunque tiene alguna duda sobre si será al volante de un bugy (la categopría en la que compitió el año pasado e iba a participar en éste) o en una moto: “Me ronda la cabeza no hacerlo en bugy y pasarme a las dos ruedas. Ya veremos con el tiempo la decisión que tomamos”.