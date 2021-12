En Portonovo están de enhorabuena. Los avatares del fútbol han querido que el club de Baltar pueda disfrutar en sus filas del talento de un jugador como Dani Abalo, quien fuera uno de los proyectos de cantera más prometedores de Casa Celta e integrante de la quinta de Iago Aspas.

A sus 34 años, el vilagarciano ha iniciado un viaje de regreso al fútbol arousano en el que empezó a despegar en los primeros años del siglo. Como él mismo reconoce, una concatenación de hechos terminó brindándole la posibilidad de volver a jugar con la amistad como principal motivación.

Afincado en Sanxenxo desde el pasado 2020, sus dos últimos años en el Rácing de Ferrol le pasaron factura, “lo pasé mal porque no coincidía para nada con el estilo del entrenador y nunca llegué a adaptarme”. Fue entonces cuando decidió dar un paso atrás y esperar la llamada de un equipo de 2ª RFEF que no llegó. Señala el propio Abalo que “la verdad que fue un mazazo no recibir una oferta que incluso me permitiese seguir viviendo en Sanxenxo. Renuncié a cosas de Tercera División por esperar, pero no llegó y me empecé a tomar las cosas con mucha más tranquilidad”.

Sin obviar su desilusión por una apuesta que no le surgió, el pádel y el gimnasio se fueron convirtiendo en una vía de escape desde el pasado verano para ir manteniendo la forma. Allí coincidía muy a menudo con José Vecoña, técnico del Portonovo, quien no dejaba de interesarse por su situación recordándole que las puertas del equipo que estaba a apenas cinco minutos de su casa estaban totalmente abiertas. “Me invitaba a ir a entrenar cada día”, apunta el futbolista.

A este ofrecimiento, se le sumó la presencia en el club arlequinado de amigos, especialmente la de un Iván Renda al que conoce desde la niñez. “Fue él el que más tiró de mí para jugar, pero es que en el equipo también están Fran Matos, Hugo Soto, Juanito o Santi Padín a los que también conozco desde hace mucho tiempo. La verdad es que en Sanxenxo estoy genial y me ofrecían la posibilidad de estar en contacto con el fútbol dentro de un gran grupo humano. Eso fue lo que realmente me motivó”, afirma.

Fue la pasada semana cuando el Portonovo oficializó el fichaje más importante de su historia. Un futbolista con una extensa carrera profesional que incluye goles en la Champions League como los que le marcó al Liverpool con la camiseta del Ludogorets búlgaro en la temporada 13/14.

Reconoce también el vilagarciano que en la vuelta a los entrenamientos se vio “físicamente regular. Aunque sea un ritmo y una intensidad diferente de a lo que vengo acostumbrado es cierto que son muchos meses sin fútbol. De peso estoy bien, así que espero ponerme pronto en forma”. Incluso tiene claro donde le gustaría jugar, “le comenté al entrenador que me gustaría jugar por dentro, como mediapunta o mediocentro incluso, pero si hay que jugar en banda se hace, aunque físicamente me exija más”.

En lo colectivo, el reto estará en enderezar el rumbo de un Portonovo que tiene como objetivo finalizar la primera fase entre los cinco primeros para poder optar al ascenso a Tercera División. En eso también se remanga Dani Abalo al señalar que “vengo a aportar todo lo que pueda al equipo. Tenemos un objetivo colectivo y eso es lo importante”.

Curiosamente su debut con la camiseta del Portonovo se producirá el domingo en Baltar (16.30 horas) ante el Juventud de Cambados, el equipo en el que debutó en la misma categoría con apenas 16 años antes de dar el salto al juvenil del Celta.

Acerca de la posibilidad de volver al fútbol profesional, Dani Abalo se lo toma con filosofía. “No tengo representante y me parece difícil que alguien me llame cuando no lo hicieron antes cuando estaba sin equipo. Voy a disfrutar del fútbol con mis amigos en Portonovo y ya veremos lo que pasa”.

Celtista declarado y habitual en Balaídos esta temporada, Dani Abalo también tiene un mensaje para José Fontán, paisano de Vilagarcía y que está iniciando el camino desde un punto de partida similar, “que disfrute al máximo de estar con los mejores. Es un central zurdo de una proyección increíble y una gran salida de balón. El Celta tiene en él un valor para muchos años”.