Álex Vila; Jesús, Iago, Aram, Adrián H.; Odilo (Carlos, minuto 80), Lede; Álex Rey, Noel (Salgueiro, minuto 61), Adriñan (Sanabria, minuto 75) y Cellerino.

Choco 0

Cortegoso; Álex Pérez, Kopa. Chisco (Álex, minuto 4, Toni; Rancaño, Suárez; Hugo, Comis (Campe, minuto 89), Berni (Tomás, minuto 69) y Jorge.

Árbitro: Castro Castro, auxiliado por Alaoui Soulimani y Hernández Giadans. Amonestó a Iago,_Adrián H, Noel y Adrián por el Rápido de Bouzas y a Comis, Jorge, Hugo y al entrenador Juan Carlos Amoedo por el Choco. Incidencias: Encuentro disputado en el Baltasar Pujales de Bouzas, que registró una buena entrada, con un nutrido grupo de seguidores redondelanos.

Empate sin goles que no dejó satisfecho a nadie en el derbi comarcar que disputaron en el Baltasar Pujales el Rápido y el Choco. Para los boucenses, el punto no le llega para recortar la desventaja que mantiene con los primeros del grupo aunque, por lo menos, se mantiene de momento entre los clasificados para el play off de ascenso. Y para los redondelanos, el punto también les vale para recortar la desventaja con los puestos que eluden la pérdida de categoría, pero no consiguen salir de esa zona incómoda.

Fue un partido de alternativas. Salió mejor el Choco, presionando muy arriba e impidiendo que los aurinegros tuvieran la posesión del balón, y cuando no la tienen lo pasan francamente mal. El problema de los redondelanos llegaba cuando se acercaban a la frontal del área rival, en donde perdían el esférico con demasiada facilidad. Con el paso de los minutos, fue el Rápido quien se fue haciendo con el control en el centro del campo. Los jugadores entrenados por David de Dios tocaban mejor, pero al igual que le pasaba a los redondelanos, el caudal ofensivo se perdía cada vez que se llegaba a la frontal del área.

El paso por los vestuarios no aclaró demasiado la situación del encuentro. Tras el pitido inicial el juego fue mucho más equilibrado, sin que nadie fuera capaz de imponer su juego. Tampoco había demasiadas ocasiones de gol, una clara para cada equipo, con Comis por los redondelanos y Álex Rey por los aurinegros.

Tal y como se estaba desarrollando el partido, todo apuntaba a un marcador final que no se movería el resultado inicial, ya que si los dos equipos apretaban para intentar marcar un gol que les diera los tres puntos en juego, también había mucho miedo a encajar un tanto que pusiera las cosas difíciles. Al final, la previsión se cumplió, y el partido acabó como empezó.