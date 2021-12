De artista a profesor

Es la misma melena rubia, recogida en un moño, y la misma pasión. Ahora, alcanzada la treintena, no ejecuta pases de fantasía amagando al lado contrario. Mira a su interlocutor a los ojos y pronuncia frases juiciosas. Joaquín Maguna Lago, Joaco para el siglo, ha regresado al Vigo Rugby Club un lustro después. Aquel apertura de los tiempos de gloria retoma la pedagogía del entrenador y le añade la tarea de preparador físico. Su amor por el oval ha cambiado sin menguar. Quiere sembrar en otros lo que en él sembraron.

Maguna y Lago son apellidos recurrentes en la historia del Vigo RC. Adolfo, padre de Joaquín, se cuenta entre sus pioneros. El joven heredó la afición de sus tíos Miguel y Manolo. Aún eran tiempos de debut tardío en el rugby olívico en el cambio de siglo. “Empecé a los 12 o 13 años. Antes era imposible. Como yo había cuatro. Entrenaba sin poder competir hasta los 15. Podías jugar algún amistoso suelto y poco más”, relata Joaco.

Creció escaso de centímetros y kilos. Se edificó sobre su agilidad y su imaginación. “Me gustaba jugar al rugby, con lo que conlleva. Si tuviese un cuerpo grande, quizá me hubiera gustado otro estilo. Pero no me daba para mucho más”, argumenta. Para cada anatomía existe en el XV un rol. El suyo estaba en la cremallera del juego, entre la delantera y la zaga, como medio melé o apertura. Un creador atrevido, provocador, que quizá no podía placar con furia pero era capaz de callarse dos dedos fracturados para seguir sobre el campo.

Maguna asistió en plena adolescencia a los momentos capitales de esa etapa única que se inició en 2010; la de David Monreal y Norm Maxwell, la del ascenso heroico y las permanencias épicas, la de los extranjeros valiosos apuntalando a los voluntariosos locales. “Fueron grandes años. Jugué en la selección gallega cadete y juvenil; en Regional, Honor B, Honor A... Hubo de todo”, recolecta. “Para mí, personalmente resultó genial. Conocí muchísimo rugby de diferentes sitios. Si viene alguien con más cultura de rugby que tú, aunque deportivamente no puedas llegar, es una suerte”.

Maguna cobró mayor protagonismo tras el descenso a Honor B, también repleto de gestas. Se detuvo durante una temporada, mientras estudiaba INEF en Pontevedra. Aunque se reincorporó al Vigo, sintió que ese trayecto concreto se había terminado. Se retiró con apenas 25 o 26 años, también acosado por las lesiones. “Personalmente fue suficiente, ya está. A cada uno le gusta lo que le gusta y si no te apetece, no te apetece. Tenía mal la rodilla, el hombro... En el momento en que te planteas si te compensa jugar, empiezas a perder el prisma y el objetivo. Te puede pasar a los 40. A Carlos de Cabo (otro histórico del Vigo) no le pasará nunca. A nivel persona no me daba”. Retiene esa sensación de dolor al levantarse el lunes tras el partido, “para ir a trabajar sin poderte mover... El deporte te exige cosas duras. Cuanto más nivel haya y más divertido sea está bien pero exige un compromiso”.

Jamás ha vuelto a jugar un partido, salvo alguna exhibición. Pero sí se embarcó con Javier Abadía, Adolfo Uruburo, Marcos Muñiz y Carlos de Cabo en varios meses de estancia en Nueva Zelanda; una aventura deportiva, vital y espiritual. “Juegas con gente de mucho nivel, convives, ves partidos todo el día... Fue una maravilla”.

Porque su afición al rugby jamás vaciló. Necesitaba canalizarla de otra manera.Siendo jugador del Vigo ya había ejercido como entrenador en categorías inferiores. También en Pontevedra, durante ese año de reposo y tras su retirada definitiva. En la capital provincial ha actuado como técnico durante los últimos cuatro años; del masculino y en la última temporada del femenino. Igualmente ha colaborado con la selección gallega. “Me gusta entrenar. No me cuesta. Fue el cambio. Siempre me gustó”, condensa.

Toca regresar a casa. El presidente del Vigo, Xoan Martínez, ha encomendado la dirección deportiva a Óscar Ferreras. Maguna, que reside en Nigrán, dirigirá el equipo sénior femenino. Licenciado en INEF, se encargará también de la parcela física del club. “Es volver. Me compensa y es una oferta interesante”, evalúa. “Con el Regional continúa el proyecto, que estaba bien enfocado, intentando que vengan chicas”. Como preparador físico, se ajusta a las circunstancias de cada categoría, desde la mayor exigencia a los juegos de desarrollo con los más pequeños. “Se generan muchas cosas y estoy en medio ayudando a todos y ellos, ayudándome a mí”, resume.

El Vigo ha modificado su política. En 2020 renunció a su plaza en Honor B después de 18 años en categorías nacionales para no tensionar más su economía. Cree en esas nuevas camadas que poco a poco están floreciendo. Maguna asume el proceso con naturalidad. “Si lo que prima es el rugby, me parece bien, tanto esto como lo anterior. Unas etapas son consecuencia de las otras. Que un club tenga una cantera grande puede ser por muchos factores. Un equipo en Primera División durante un tiempo, con todo lo que eso repercute, te genera masa social. Se metieron estos niños. Ahora los tienes y hay que apostar por ellos. Siempre hubo buenos jugadores. Antes había seis, siete o ocho por año; ahora te encuentras dieciséis o veinte, con niños y niñas que empiezan a jugar desde los seis años”.

Quizá se haya recordado a sí mismo hace dos décadas, rodeado por un escaso puñado de críos, en la soledad de As Lagoas. Mucho se ha avanzado. Mucho queda. “Galicia es un sitio guay para jugar al rugby. Como que tiene sentido. Es interesante por la idiosincrasia. Tienen que hacerlo bien este club, el otro, las federaciones, los árbitros... Todo el mundo debe poner de su parte, Yo intento poner de la mía como buenamente puedo. Me parece bien toda la gente que apoye en este proceso. Mientras lo intentes, es lo correcto si las reglas son claras en todos los sentidos. Hay que crear desde ahí”.