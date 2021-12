Algunos maratones tardan toda una vida en correrse, aunque el cronómetro fije un tiempo concreto. 3 horas, 14 minutos y 22 segundos son los que marca Julia Vaquero cuando cruza la meta en la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia. En realidad, 51 años de su existencia o al menos veinte de olvido y silencio, con ese deseo oculto bajo capas de dolor. Solo ella sabe cuánto ha sufrido en cada zancada. Un final. Un inicio.

Julia Vaquero, la mejor atleta gallega de todos los tiempos, en el santoral principal de las españolas, se retira en 1999 con 28 años; vacía, exhausta, desenamorada del atletismo, incomprendida por su entorno. A la edad en que la reina del fondo debiera haber empezado a coquetear con el maratón, ha sentido que nada le quedaba por entregar.

Le siguen dos décadas sin calzarse siquiera las zapatillas, con el diagnóstico aún en discusión del trastorno bipolar, los traumas arrastrados desde la infancia, la falta de autoestima, los problemas familiares y de inserción laboral, la escasa paga de supervivencia... Y el maratón como un símbolo de aquello que debió ser y jamás sucedió, que es la pérdida más cruel.

Julia vuelve a correr en verano de 2020. Primero, por los senderos de A Guarda, sin otra pretensión que sentirse como cuando era niña. Después, recuperado el nervio competitivo, en los campeonatos para adultos y veteranos. Y al fin esa petición a Fran Beneyto, su entrenador, el benefactor que ha irrumpido en su vida desde Denia. Cuesta pronunciarla en voz alta, más mirándose al espejo que al otro.

–Quiero correr un maratón.

Beneyto acepta el reto. Le diseña un plan de preparación de varios meses, con Valencia en mente. Es el apropiado en fecha y orografía. Será el primer maratón de Julia. Puede ser el último. No pesan tanto la inactividad o la edad como las lesiones viejas y profundas de cuando la profesional exprimía su cuerpo al límite. Especialmente aquella fractura del escafoides del pie derecho, que aún se queja y reclama como una falla tectónica. Por compensar, suele lesionarse en el izquierdo.

Julia cumple con disciplina. Combina bicicleta y carrera. Va cubriendo kilómetros, hasta los 35 como tope en la última fase. Mejora incluso los tiempos que Beneyto le recomienda.

–El objetivo es acabar –insiste el técnico.

Se aproxima el momento. Se reúnen en Valencia. Beneyto ha reclutado como liebre particular a su amigo Carlos Siscar, de gran experiencia y precisión en los ritmos. Julia realiza un calentamiento el sábado por el circuito valenciano. Y se tambalea. El pie derecho le chilla.

“Lo pasé mal. El día anterior me sentía fatal”, recuerda. “Las zapatillas estaban desgastadas. Conseguí unas de carbono. Estaba indecisa. Me perjudicó entrenar con ellas. Estaba con dudas y dolores”. En perspectiva, asume que somatiza sus miedos: “Estaba nerviosa por la carrera. Si fuese un entreno, no me habría pasado eso”.

–Yo mañana no acabo.

Beneyto la tranquiliza. Julia duerme bien. Se levanta más confiada. Un fisio le sujeta los pies con vendajes. Ella recobra el espíritu guerrero. “Yo sé lo que es sufrir y aguantar”, expresa, Se dirige a la salida y ocupa su lugar, entre los 15.858 atletas, con Carlos Siscar a su lado. Suena el pistoletazo que tanto ha anhelado.

Todas las inseguridades han desaparecido como por ensalmo. Julia corre a 4.35 en los primeros cinco kilómetros. A 4.34 en los siguientes. Más rápido de lo que Beneyto había proyectado. “Siempre me lanzo al principio”, dice, recordándose en cabeza en tantas victorias. También en aquel 10.000 de los Juegos de Atlanta, en los que se desfondó. “De corazón voy muy cómoda. Mi tema es a nivel muscular. Iba en todo momento centrada en el pie, a ver si me aguantaba”.

–Vamos muy rápido –le insiste Siscar.

“La propia Valencia es tan llana...”, se disculpa Julia, que agradece a su liebre la compañía, el asesoramiento y la fe. “Estuvo muy bien. Me sentí muy segura con él. Me olvidé en ese momento del crono”, confiesa sobre su copiloto.

–No te preocupes por el agua, que te la cojo yo –le anticipa.

En realidad cada uno de esos 15.000 atletas está corriendo solo, dentro de su cabeza, contra la voz que los tienta a parar en cada paso. Julia se guarece en sus estrategias. Tararea mentalmente una canción especial. Cuando las rachas arrecian, piensa en aquel titular que Amaia Mauleón le dedicó: “La mujer que desafió al viento”. Siscar la va sondeando.

–¿Cómo vas?

–Bien, bien, bien.

–Hemos pasado un medio maratón. Nos queda otro –le advierte.

Julia se siente cómoda, aunque no relaja su concentración. “Hay que tener cuidado. Mucha gente se te cruza”. Bebe agua, sin sales añadidas, y apenas consume medio gel. Nunca le han gustado. Del muro del maratón, ese desfallecimiento que suele producirse entre el kilómetro 30 y el 35, no sufre ni indicios. Le preocupa lo que queda más allá de esa distancia, los siete kilómetros restantes, que son para ella territorio inexplorado.

–Tranquila, el público te llevará en volandas. Es cuesta abajo –la anima Siscar.

Beneyto resuena en su cerebro como un eco de tambor. “Tú solo acaba, acaba, acaba”. Julia no habla ya. Se centra en cada respiración. El pavor a que el pie derecho se quiebre como barro mal cocido la asalta por última vez. Lo rechaza. No quedan más fantasmas por espantar. Los edificios de la Ciutat de les Arts i les Ciències la reciben como esqueletos de animales antediluvianos. Entra en meta. En el puesto 3.530; la 190ª de 2.523 mujeres. Ama de su destino. Capitana de su alma. Y ahora que contempla a su espalda esos 42.195 metros que siempre había tenido al frente, la campeona que sigue siendo resopla y es fácil imaginársela con sus grandes ojos oscuros, sonriendo, cuando concluye: “No ha sido tan difícil”:

La Vig-Bay, el cross y trabajar en su salud

“Mi cuerpo pide un descanso”, admite el día después. Pero no como cuando se retiró. Solo un parón reparador. Julia, pese al lastre del escafoides, no quiere negarse la posibilidad de otro maratón. “Las zapatillas de fibra son otra historia y la bicicleta me encanta. He cogido forma y noto que no me cuesta nada al ritmo que voy. Me ha costado y no querría desaprovecharlo”, explica. “Valencia es llana y el asfalto es diferente al de aquí. Pero me gustaría hacer otra”. No es su único proyecto. Se ilusiona con la posibilidad de retornar al cross (“volver a vivir esas emociones donde yo era tan grande”) y se ha fijado en la media maratón de la Vig-Bay, en abril. En todo caso, se ha prometido: “Quiero seguir. Necesito el deporte. Me gusta esa sensación de tener el cuerpo dolorido”. Muchos medios de comunicación estaban pendientes de su reto en Valencia. “Cuando se fue sabiendo, noté la presión. La superé mejor que antes”, celebra, aunque también asume: “Aún no estoy bien a nivel emocional. Me queda mucho trabajo por hacer”.