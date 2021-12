El Gran Peña llegaba a este choque como líder y con cinco victorias consecutivas, mientras que el Ribadumia habitaba la zona baja de la tabla clasificatoria. Pero estas diferencias no se vieron reflejadas en el campo. Los locales no parecían cómodos y erraban muchos pases, mientras que el Ribadumia iba creciendo en rendimiento a medida que avanzaba el partido. A pesar de ello, la primera ocasión (y la más clara de todo el partido) fue para el conjunto vigués en el minuto 9, pero Darío no acertó a rematar con el portero ya batido. A partir de ese momento, las mejores oportunidades fueron para los visitantes y el meta Andrés se convirtió en el mejor jugador de los locales.

En la segunda mitad, el partido continuó el mismo guión. El Ribadumia presionaba muy bien la salida del balón del Gran Peña y salía con peligro a la contra. En el minuto 52 llegó el gol de los locales, obra de Miguel tras centro por la izquierda. Pero en el minuto 78, llegó el derribo de Figueiras en el área, que el colegiado señaló como penalti y el Gran Peña logró el empate.