El Atlético Madrid, el Barcelona, el Sevilla y el Villarreal carecen de margen de error en su intento de sobrevivir en la Liga de Campeones y alcanzar los octavos de final que tienen también a tiro el Milan, el Atalanta, el Benfica, el Lille, el Oporto, el Salzburgo y el Wolfsburgo.

Cinco de las dieciséis plazas que conforman el cartel de las eliminatorias están vacantes. Y once equipos aspiran a ocuparlas. Entre ellos cuatro españoles: el Barcelona, el Sevilla y el Villarreal dependen de sí mismo; el Atlético Madrid también de terceros.

El Ajax, el Bayern Múnich, el Liverpool, el Manchester United y el Manchester City serán con toda seguridad primeros de grupo. El París Saint Germain y el Sporting están clasificados pero como segundos. El Real Madrid y el Inter, ambos con el pasaporte asegurado para octavos, se disputarán en esta última jornada el primer y segundo puesto en el Santiago Bernabéu.

El Barcelona se juega su futuro europeo en Múnich en un encuentro que se disputará a puerta cerrada por las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno germano. El cuadro de Xavi Hernánde , necesita ganar o que no gane el Benfica al Dinamo Kiev.

El Sevilla visita al Salzburgo en un choque clave para ambos. Al conjunto de Lopetegui solo le vale el triunfo en Austria. A su rival le es suficiente con empatar. .

Más despejado tiene el panorama el Villarreal, al que le sirve con empatar en Bérgamo contra el Atalanta que necesita los tres puntos para alcanzar los octavos. Una final para ambos que accederán como segundos en cualquier caso. El Manchester United tiene asegurado el primer lugar. Recibe al Young Boys suizo, sin posibilidades, en un choque intrascendente.

El Atlético es el que tiene el asunto más complicado porque no depende de sí mismo. El conjunto de Diego Pablo Simeone necesita ganar en Portugal al Oporto pero también que el cuadro rossonero no obtenga el triunfo en San Siro contra los 'reds' que no tienen ya nada en juego