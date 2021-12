El Coruxo inicia esta mañana en el campo de Fragoselo una nueva etapa con la presencia de Jacobo y Marcos Montes en el banquillo. Los nuevos técnicos llegaron el jueves a Fragoselo, y en tres entrenamientos trabajaron sobre todo el aspecto psicológico de los jugadores para recuperarlos de cara al importante partido de esta mañana ante el Arenteiro.

En estos tres días, los nuevos entrenadores han tenido un trato estrecho con los jugadores, hablando mucho con ellos, intentando hacerles ver que la situación se puede revertir. De hecho, el entrenamiento de ayer concluyó con un corro en el centro del campo, en donde Jacobo se dirigió a sus jugadores durante varios minutos.

Pero el aspecto psicológico no fue el único que trabajaron los nuevos técnicos, ya que el remate a portería fue otro de los aspectos que trabajaron con intensidad. No quieren que los jugadores se obsesionen con el gol, pero es evidente que la sequía que vive el equipo es algo que preocupa.

Sobre el posible “once” inicial que salga de cara en el partido de esta mañana, se espera algún cambio en el “once” inicial, pero no una revolución, ya que en tan solo tres entrenamientos no se puede hacer un cambio tan grande. Jacobo apostará por un 4-2-3-1, habitual en su concepto futbolístico. De lo que no cabe duda, es que la llegada de un nuevo cuerpo técnico es una nueva oportunidad para jugadores que no contaban mucho en los partidos anteriores, y ahí podría saltar alguna de las sorpresas del partido de esta mañana.

En lo que sí hay unanimidad entre jugadores y cuerpo técnico, es en el hecho de pedir el apoyo de los socios en el partido ante el Arenteiro, para empujar al equipo desde el pitido inicial. Las condiciones del Campo de Fragoselo limitan la asistencia de público al partido, por lo que el club decidió que solamente los socios con carnet puedan acceder al campo, de ahí la importancia de que los que vayan al campo apoyen al equipo desde el inicio del encuentro.

Jacobo Montes convocó a todos los jugadores en el campo de Fragoselo a primera hora de la mañana. Aitor Aspas se pierde el partido por sanción, lo mismo que Martín Fuentes, aunque este por lesión. Hay algún jugador con molestias, pero Jacobo quiere que la unión haga el grupo mucho más fuerte, y por eso quiere que todos estén juntos en este partido tan importante ante el Arenteiro.