Partidazo en el Lalín Arena entre dos de los grandes candidatos a luchar por el título: Disiclín Balonmán Lalín y Forbe Reconquista de Vigo. El conjunto vigués viaja con las bajas de Gehrhardt y Veiga, lesionados, y visitan la cancha del colíder, que perdió su primer partido hace dos semanas. El técnico del Reconquista, Jota Muñoz, destacó del rival que “es un bloque muy hecho, con una mezcla interesante de juventud y veteranía”. Para él las claves serán “no permitir que corran. El repliegue es el 50% en este partido y plantear una defensa intensa”.

Saeplast Cañiza-Magope S. Nadal

Interesante derbi provincial entre un Balonmán Saeplast Cañiza enrachado y un Seis do Nadal necesitado de buenos resultados. El BM Cañiza abandona el Polvorín, donde se están realizando obras para reparar la cubierta, y el choque se disputará en el Pabellón de O Rosal. Los “locales” buscarán la quinta victoria consecutiva en Liga, aunque destacan la calidad del Seis do Nadal, que llega al choque después de quince días sin competir, al aplazarse el partido de la semana pasada por COVID en el Carnes do Ribeiro. Eso sí, llegan sin bajas y con ganas de dar la sorpresa.

Sar Plástic Omnium-Bueu

Importante partido para la SAR Plastic Omnium que se enfrenta esta tarde al Bueu Atlético, un rival directo en su lucha por escapar de la zona baja de la tabla clasificatoria.

Granitos Ibéricos Carballal-Tejina

El Granitos Ibéricos Carballal recibirá esta tarde a uno de los equipos más fuertes de la categoría, el BM Tejina. Los vigueses, con la duda de Xacob y la baja definitiva de Rodrigo Mariño (por trabajo), tratarán de marcar el ritmo del partido y, como siempre, ganar desde la defensa.

Rodosa Chapela-Galdar G. Canaria

El Rodosa BM Chapela afronta esta tarde un choque vital. Se enfrenta al Gáldar Gran Canaria, el equipo que le antecede en la clasificación con sólo un punto, y al que necesitan ganar para seguir enganchado a la lucha por la salvación.