El Barcelona, intocable en España desde hace años, parece condenado a ver interrumpida su racha en la Asobal de la forma más ridícula posible: debido a una alineación indebida.

El equipo azulgrana no pierde un partido en el campeonato español desde el 13 de abril de 2018, contra el Granollers (28-29). Esta temporada ha ganado los 13 partidos que ha disputado de forma arrolladora. Pero el pasado fin de semana cometió un error al contar con el recién fichado Ben Ali en el encuentro contra el Bathco Torrelavega. El equipo azulgrana ganó ese partido por 41-28. El encuentro se disputó ahora pero correspondía a la sexta jornada, que se debía haber disputado el 10 de octubre. En aquella fecha el Barcelona todavía no había fichado al pivote tunecino con pasaporte catarí Youssef Ben Ali.

A pesar de lo que estipula el reglamento, el equipo azulgrana alineó a Ben Ali en el partido ante el Torrelavega, lo que podría costarle los dos puntos al cuadro que dirige Carlos Ortega.

El Barça incumplió el artículo 128 del Reglamento de la Federación Española que estipula: “En aquellos encuentros cuyo aplazamiento hubiese sido autorizado por el órgano competente, por cualquier causa, sólo podrán alinearse aquellos jugadores y técnicos que tuvieran licencia debidamente tramitada en la fecha inicialmente prevista en el calendario oficial de la competición correspondiente, y/o que no estuviesen sujetos al cumplimiento de sanción disciplinaria”.

Xavi O’Callaghan, director deportivo del Barcelona de balonmano, reconoció el error en que incurrió el club. “Queremos pedir disculpas por un error humano. No es habitual que en un club como este ocurra, pero lamentablemente ha pasado y no nos queda más que pedir disculpas al socio, a la ASOBAL y al equipo contrario. En ningún caso, la intención ha sido manipular un resultado deportivo. Cuando te equivocas tienes que aceptar las consecuencias de este error y, por tanto, aceptaremos las consecuencias deportivas de este error, involuntario, pero que nos ha puesto en esta situación que no querríamos que pasase nunca”, concluyó.

El Torrelavega, recién ascendido a la Liga Asobal, ocupa la 14ª plaza con 8 puntos, solo por delante de los dos equipos que en este momento ocupan las plazas de descenso, el Unicaja Sinfín, con 6 puntos, y el Antequera, con 2. Lógicamente la noticia ha caído con una pedrada en todos los rivales directos del Torrelavega (incluido el Cangas) porque de forma inesperada se hace con dos de esos puntos que todo el mundo da por perdidos.