El año extraordinario de Xulio del Prado

El Rey Enigma recorre el país enfundado en una licra ajedrezada que cubre su rostro y anticipa su reino. Ha contado, impostando la voz para ocultar cualquier atisbo de identidad, que es madrileño y trabajaba en marketing. Las reflexiones propias de la pandemia y el éxito de la serie Gambito de Dama lo animaron a atender su pasión. Desde hace meses recorre el país, ofreciendo 100 euros a quien lo derrote. Su apuesta por un ajedrez divertido revienta las redes sociales. En Vigo se ha presentado en septiembre, aprovechando la visita de Anatoly Karpov al Centro Comercial Travesía. Asegura seguir invicto tras más de cien partidas –los datos fluctúan–. Lo reta un adolescente moreno y espigado, de gafas y flequillo. Se sientan e inician el baile febril del “blitz”, la versión relampagueante. El Rey Enigma siempre abre. Las negran se sostienen en la contienda. Pactan tablas. El Rey propone un nuevo asalto. Xulio no se inquieta y lo acorrala. Su rival asiente y le ofrece su mano, aceptando la derrota. “Yo gané al Rey Enigma”, reza el certificado que le entrega. Otra muesca en la culata del vigués.

Xulio ha cumplido catorce años, tan escasos en la vida y a la vez tan plenos en ese universo paralelo de los 64 escaques. Comenzó a los siete. “Fue por nosotros”, indica su padre, Luis, aunque tanto él como su mujer, Begoña, presumen más de afición que de habilidad: “Movemos las piezas”. Xulio no se enamoró del ajedrez al instante. Dejó las clases particulares y las retomó un año después, cambiando de club. Ha militado ya en varios: Xadrez Galego, Fontecarmoa, Padrón y ahora en el Círculo Chantadino, rebautizado en honor al añorado Dragan Paunovic. También ha competido en Portugal en las filas del Guimaraes.

Tanta movilidad se explica en la permanente búsqueda de progresión. También ha ido variando de entrenadores, desde los próximos Roberto Paramos y Rafael Rodríguez López hasta el cubano Yusnel Bacallao, que reside en México, con el que actualmente trabaja en sesiones online. Lo reclutó Luis, que ha tenido que ir introduciéndose en el mundillo al paso que crecía su hijo, para acompañarlo y asesorarlo. “Es un aprendizaje para ambos. Es como si yo fuese el mánager. También busco publicidades, patrocinadores... Es un gasto y Xulio no ha recibido nunca ninguna beca ni ha sido reconocido en Vigo como deportista”, lamenta.

El plan que ha diseñado Luis está resultando eficaz. Xulio ha ido coleccionado títulos y buenos resultados en distintas categorías de edad y velocidades. Ha sido cuatro veces campeón gallego. Fue subcampeón sub 12 español en ritmo rápido y tercero en clásico.

Todo se encaminaba hacia un 2021 de consolidación; un año extraordinario, que se cerrará con el adolescente habiéndose proclamado campeón gallego absoluto de partidas rápidas, además de imponerse en otras citas como el I Torneo Ajedrez Solidario Online o el hito particular de haber firmado tablas con el indio Dommaraju Gukesh, campeón mundial sub 12 en 2018, en un duelo en Carballo. No ha descuidado la vertiente más llamativa del ajedrez, como disputar 140 partidas simultáneas contra niños más pequeños.

Las matemáticas son la gramática y el compendio. Los puntos ELO traducen los resultados. Xulio inició el año con una cifra en su horizonte: los 2.300 en clásicas que le otorgarían la dignidad de maestro FIDE. Ha llegado a 2.316. Se ha convertido en el maestro más joven de Galicia. “Las previsiones estaban. Lo estaban siguiendo cuatro chicos que son grandes maestros, de 2.600 puntos cada uno, y ya decían que iba a subir como la espuma”, aclara Luis. Cruzada una frontera, se han fijado las siguientes: los 2.400 de maestro internacional y los 2.500 de gran maestro.

La puntuación actual le alcanza, de momento, para ocupar la 4.373ª posición en el escalafón absoluto planetario; concretando, es el 34º en categoría sub 14, solo superado en España por el valenciano Diego Macías (2.324 puntos, 29ª posición). El navarro Javier Habans (2.311, 37º) es el otro maestro español de su generación. En rápidas, el vigués suma 2.061 puntos y en blitz, 1.832. Sus estadísticas totales registran 206 victorias, 59 empates y 120 derrotas con blancas; 203 victorias, 66 empates y 115 derrotas con negras. Su mejor promedio de éxitos se produce en blitz con blancas, aunque su progenitor matiza: “Se le da mejor el ajedrez clásico. No se puede decir si es mejor en esto o en otro, pero le gusta más analizar y pensar. Las rápidas son para pasar el rato”.

Xulio del Prado afronta el futuro con tranquilidad. Estudia Tercero de la ESO. Al ajedrez le dedica entre tres y seis horas diarias. “Como en cualquier deporte, si quieres llegar a algo, te come mucho tiempo. Si no, olvídate”, conviene Luis. Xulio asiste a entre cinco y ocho torneos al año. Su ilusión es participar el próximo mes de agosto en el Torneo Internacional de Budapest, de acceso exclusivo. Queda para más adelante, “a los 17 o 18 años”, resolver si también él puede convertir su pasión en profesión. Será, en todo caso, a rostro descubierto.