Alejandro Blanco: "Si miramos resultados e inversión, somos el primer país del mundo en el deporte"

Alejandro Blanco (Orense, 1950) iniciará este miércoles su quinto mandato consecutivo como presidente del Comité Olímpico Español (COE), organismo que dirige desde 2005, reelegido por la Asamblea en unas elecciones a las que acude como candidato único igual que en sus tres anteriores reelecciones. En una entrevista con El Periódico analiza el momento del olimpismo y los retos que se marca.

La Asamblea general extraordinaria del COE ratificará su continuidad en el cargo. Nadie se ha presentado para discutirle la presidencia. ¿Tanta unanimidad genera?

Los datos están ahí, en el COE están registradas ahora mismo 35 federaciones olímpicas y me han apoyado por escrito las 35 y de las 25 que hay no olímpicas, si no recuerdo mal, 23. Prácticamente todo el colectivo al 99,9%, como en las tres anteriores reelecciones. Lo importante en este periodo es que el COE se ha posicionado primero con los deportistas, que era un objetivo fundamental. Escucharles que esta es su casa para mí es un honor. Y luego se ha dimensionado en su justa medida a las federaciones. Esta es la casa de deporte, sin bandera política, la casa del deporte puro. Que las federaciones lo sientan suyo, es la demostración de que lo que pensábamos, se ha conseguido.

Está en el cargo del 2005 y será su quinto mandato. Es, de largo, el presidente más longevo en la historia del COE. Sorprende el rumbo que tomó su vida para alguien que se licenció en ciencias físicas.

Esa es una pregunta que me he hecho muchas veces, aunque yo me la haría al revés ¿Qué hacía yo estudiando físicas? porque el deporte siempre ha sido mi pasión, por practicarlo y después desde que empecé en la gestión deportiva en el 84. A eso le dedico las 24 horas del día. Para mi fue un honor ganar en el 2005 aquellas duras primeras elecciones y a partir de ahí he permanecido en el COE porque cuento con el apoyo unánime y sigo dispuesto y con la misma pasión por el deporte.

“El resultado de Tokio es extraordinario y con la irrupción de jóvenes luchando por medallas, somos enormemente optimistas para París”

¿Qué le queda aún por hacer en el cargo que no haya hecho?

Hemos hecho muchas cosas, la más importante consolidar a los deportistas y propias federaciones en el COE e introducirlo en todos los estamentos sociales. Pero ahora tenemos proyectos muy importantes y muchas cosas por hacer. Entre ellos un centro de inteligencia artificial, un programa muy importante en el tema de los refugiados, la construcción de un centro de investigación del deporte, de la medicina, la salud y la alimentación. Es decir nos quedan muchos retos. Lo anterior nos avala para afrontar otros retos muchos más grandes.

El balance en Tokio fue de 17 medallas, cifra que mantiene el nivel de Londres y Río. ¿Cómo lo valora?

El resultado fue extraordinario, porque vivimos momentos muy difíciles en todo el mundo, pero la pandemia en España fue más fuerte que en otros países, que pudieron aislar a los deportistas, en lugar de tener que parar como ocurrió aquí. Si analizamos el equipo que fue a Tokio con 328 deportistas clasificados, nueve equipos, que ya es el primer éxito, y tenemos en cuenta a deportistas que por lesión no fueron y eran aspirantes a medalla como Rahm, Nadal, Carolina Marín o Lydia Valentín y luego analizamos la irrupción de gente joven que estuvo peleando por medallas, nos permite ser enormemente optimistas pensando en París.

Si miramos el medallero de Tokio, se ve que España quedó a gran distancia respecto a otros países europeo. Gran Bretaña sumó 65 medallas; Holanda, 36; Francia, 33; Alemania, 37; Italia, 40. ¿Qué sensaciones le despierta?

No me vale mirar el medallero de los países y compararlo con España. Hay que mirar el medallero y la inversión y luego compararlo. Por una razón muy sencilla. El presupuesto que le dan países de nuestro entorno a las federaciones en un año, duplica el que aquí tenemos en cuatro. Entonces no es justa la comparación. Si tenemos en cuenta el cociente de resultados- inversión, somos el primer país del mundo en el deporte ¿Qué es lo que podemos o deberíamos hacer? Tener clara la importancia del deporte y no solo el resultado deportivo. El deporte es mucho más que la competición del fin de semana. Es el gran embajador de nuestro país en el mundo. Pensemos eso y hagamos un programa específico y dotémoslo de medios para que haya más dinero público y sobre todo que haya más posibilidades de que pueda llegar más dinero privado a la inversión en el deporte.

Es necesario cambiar el modelo que vivimos, el plan ADO es la vía que hay que consolidar o hay que replantearlo.

Para mí la salida es el modelo. Tenemos que definir qué queremos del deporte para los próximos 30 años. Si solo queremos el reporte de resultados, solo tenemos que aumentar la cantidad invertida cuando se pueda y unos años tendremos más resultados y otros menos. Pero yo creo que el deporte es mucho más. A los Juegos fueron 328 deportistas, pero de alto nivel en España, hay unos 5.000. En las federaciones suman 3.800.000 licencias. Y en España practican deportes 26 millones. Entonces algo no cuadra. Yo estoy insistiendo en este tema y espero que podamos tener reuniones pronto con el gobierno para definir el modelo. Tener un ministerio sería importante, pero también puede ser una secretaría de Estado que dependa del presidente. Sea lo que sea, estaríamos en otro escenario. Y espero conseguirlo, porque una de las cosas que ha demostrado el presidente Pedro Sánchez es apoyo al deporte. Le está dando más importancia, pero a partir de ahí hay que definir un modelo queremos.

Tokio fue el punto y final para una generación de deportistas como Gasol, Bragado, Valverde, Rafa Nadal, Entrerríos ¿Hay relevo?

Estamos hablando de auténticas superestrellas como personas y deportistas, y no será fácil. Pero también cometeríamos un error si intentamos buscar a un segundo Entrerríos, a un segundo Bragado o Valverde. Pero ahora viene otra generación, gente muy joven y sigue funcionando la cadena gracias al apoyo del gobierno y de otros programas, como el Podium de Telefónica, como el de la UCAM, y la Fundación Trinidad Alonso.

El expresidente del Comité Olimpico de Brasil, Carlos Artur Numan, ha sido condenado a 30 años esta misma semana por comprar votos en la elección del 2009, donde perdió Madrid. ¿Cómo lo valora?

Por una parte es una noticia malísima para todo el deporte, para el movimiento olímpico, porque ha habido varios casos de corrupción y nosotros estábamos ahí compitiendo con una candidatura magnífica. Pero por otro, tiene una cosa positiva que es que el COI y la justicia luchan contra la corrupción y han conseguido que esa gente lo pague. Nos tenemos que quedar con eso y pensar que Madrid tendía una grandísima candidatura y que no debe abandonar ese sueño olímpico.

En su opinión, ¿debería volver a la carrera olímpica?

Madrid no puede abandonar ese sueño y tiene que ir a por unos Juegos. Aquí teníamos en un radio de siete minutos de autobús la Villa Olímpica, el estadio, 17 deportes y el aeropuerto. Eso no lo tiene nadie en el mundo. Madrid tiene nivel deportivo y organizativo y un dato muy importante: cuando hay una candidatura, el COI hace una encuesta sobre el apoyo popular, Y Madrid siempre ha dado el mayor porcentaje de apoyo de todas.

“La candidatura de los Pirineos para el 2030 será magnífica. En marzo queremos tener el informe técnico”

Catalunya y Aragón también trabajan para construir una candidatura del Pirineo para los Juegos de invierno del 2030. ¿Cómo está el proyecto?

Hemos hecho varias reuniones en Barcelona, en Zaragoza, en Jaca. Vamos avanzado poco a poco porque no se puede hacer de otra manera. No hay plazos ahora mismo, pero pretendemos sacar el estudio técnico en el mes de marzo para poder explicarlo. Será una candidatura magnífica.

Usted reunió a más de 150 alcaldes en el Vall d’Aran que mostraron su apoyo al proyecto, pero en cambio surgen voces en contra como las de Killian Jornet o Araceli Segarra ¿le sorprende?

No me sorprende. Tenemos que tener claro que hagas lo que hagas, siempre hay alguien que está en contra. Eso no nos tiene que preocupar. Una de las premisas no solo del deporte sino de la vida, es el respeto a las opiniones de los demás. Pero lo importante en cualquier proyecto es que tengas mucha más gente apoyándolo que oponiéndose. La reunión en el Vall d’Aran fue espectacular, multitudinaria y unánime. Igual que la de Jaca. Ese es nuestro camino. A partir de ahí, el tiempo y la decisión del COI nos colocará.

La exatleta Ruth Beitia y Sete Benavides han sabido hace poco, casi una década después de Londres, que el COI reconocía sus medallas de bronce en salto de altura y c1 200 por dopaje de los rivales. A eso se sumó la plata de Pekín y el oro de Londres del 2012 de Valentín. Justicia tardía.

Eso también tiene una parte positiva. El presidente del COI, Thomas Bach ha hecho muchas cosas bien, pero si algo le tengo que destacar es el tema de congelar las muestras y que tú puedas volver a hacer análisis al cabo de diez años y demostrar que pudo haber trampa. Nadie te puede devolver el momento de euforia en esos Juegos, subir al cajón, el éxtasis por el que que has luchado cuatro años. Eso no se puede. Pero, al cabo del tiempo, se demuestra que esa medalla es tuya y el movimiento olímpico te dice: "aquí la tienes" Hemos recibido el escrito confirmado las medallas de Sete y Ruth y esperamos recibirlas para hacerle el homenaje que se merece con su gente para decirle “eres el medallista’.