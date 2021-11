Vuelve el mayor evento de las Rías Baixas a la playa de Patos, las Z Series, de la mano Gony Zubizarreta, Vigo Mafia Surf Club y la Federación Galega de Surf. El próximo sábado 4 de diciembre se celebrará una nueva edición llena de surfistas internacionales y muchas propuestas de ocio. Estan abiertas las inscripciones para categorías open masculina y femenina a razón de 30€.

Cómo novedad se realizará una Copa Up de softboards, varias premier en exclusiva, zonas de consumo, música en directo, meet & great con Gony + pro model Up con test, market navideño y más contenidos. Volcom, Estrella Galicia, Cabreiroa, Up Surfboard, 58 Surf y Semente son los patrocinadores. También colaboran el Concello de Nigrán, Wasted Shoes y Jam Traction.