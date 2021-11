El 42º Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través se disputó en San Andrés de Comesaña, al lado de A Xunqueira. Uxía Pérez (30:58, Playas de Castellón) superó a Sandra Mosquera (31:40, Comesaña) y Ángela González (33:06, Marathón). Iván Roade(30:01, A.D.A.S) se impuso a Carlos Porto (31:26, Gimnástica) y Manuel Lorenzo (32:53, Gimnástica). En Sub 18/20 ganaron Iker González (15:06, Lucense) y Paula Cabaleiro (14:07, Tui); en Sub 16, Daniel Malvar (12:30, Rías Baixas) y Celia Vila (05:46, Comesaña); en Sub 14, Adrián Rodríguez (Mar de Vigo) y Marta Pereira-Borrajo (04:39, Rías Baixas); en Sub 12, Pablo Barreiro (04:20, Club Deportivo Pinarium) y Nihal Benjerada (03:18, San Miguel de Marín).