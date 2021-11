Siete jornadas. acumula ya el Rápido de Bouzas sin conocer la derrota, lo que le permite meter presión a la zona alta de la clasificación y acercarse a la primera plaza del grupo, que concede el ascenso a Segunda Federación.

Ayer, los jugadores entrenados por David de Dios hicieron un partido serio ante un equipo que no quería arriesgar demasiado y que prefería esperar a lograr una recuperación para salir con velocidad en una contra y marcar un tanto que le diera opciones.

Sin embargo el Rápido estuvo bien colocado sobre el terreno de juego. Se hizo dueño del centro del campo y no tardó demasiado tiempo en tener presencia en el área del Viveiro. Sin embargo el gol no llegaba, pero era un circunstancia que a los aurinegros no les preocupaba en exceso, ya que el equipo se mostraba muy superior a los lucenses, y tal y como marchaban las cosas el gol llegaría en cualquier momento del partido.

Y así sucedió, puesto que los dos equipos se fueron al descanso con el marcador inicial, pero nada más reanudarse el juego tras el paso por el vestuario, Cellerino dispara con potencia ajustado al palo sin que el portero visitante fuera capaz de hacer algo por evitar el gol.

El tanto local dejó muy tocado al Viveiro, que poco después encajaba el segundo tanto. Un gol que, en cierto modo, hacía justicia a lo que estaba sucediendo sobre el terreno de juego, con un Rápido de Bouzas que quería jugar más el balón y buscaba la portería contraria. Todo parecía visto para sentencia, pero un despiste defensivo permitió que el Viveiro recortara diferencias y le pusieron emoción al encuentro.

Sin embargo la alegría le duró muy poco, ya que cuatro minutos después, Andrés marcaba el tercer tanto. Un gol que fue definitivo para el desarrollo del partido, ya que el Viveiro no fue capaz de reaccionar, y los cambios de su técnico tampoco sirvieron para que el equipo tuviera la frescura necesaria.

Por su parte, el Rápido decidió administrar la ventaja que tenía en el marcador en el tiempo que faltaba para la conclusión del encuentro, puesto que tal y como se estaba desarrollando el encuentro, lo mejor era proteger la ventaja que tenía en el marcador, y que no le iba a costar demasiado conseguirlo.

En los minutos finales del partido, los dos equipos dieron por bueno el resultado y no hubo ocasiones destacadas. Una victoria que le permite a los jugadores entrenados por David de Dios mantenerse en la zona alta de la clasificación, aspirando a todo al final de la temporada regular.

Ficha técnica

Rápido de Bouzas: Álex Vila, Adrián H.,_Aram, Iago, Jesús, Lede (Carlos, minuto 83),_Adrián (Álex Rey, minuto 80), Odilo, Javi Otero (Millán, minuto 80), Cellerino (Joel, minuto 87) y Noel.

Viveiro: Manuel, Agustin (Juan, minuto 87), Daniel,_Edgar, Jaime, Francisco, Vicente, Pablo (Julián, minuto 80), Asier (Alejandro, minuto 62), Marcos (Brais, minuto 87) y Arturo.

Goles: 1-0, minuto 46: Cellerino. 2-0,minuto 58: Lede. 2-1, minuto 68: Arturo. 3-1, minuto 72: Odilo.

Árbitro: Padín Pita, auxiliado por Bustabad Gomes y Silven Montes. Amonestó a Andrés, Lede y Jesús por el Rápido y a Asier por el Viveiro.

Incidencias: Encuentro disputado en el Baltasar Pujales de Bouzas.