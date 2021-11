No desaprovechó Memphis un maravilloso regalo. No está el delantero, ni tampoco el Barça para despreciar la generosidad ajenaque le ayude a recuperarse de la época de penuria. No iba a tener otra Memphis, a tres minutos del final, para redimirse de las ocasiones que había fallado. No pudo avanzar al Barça en el marcador al principio, pero lo hizo al final Dejó al Villarreal noqueado cuando era el Barça el que andaba a la eriva, zozobrando para conservar el empate. Tan mareado quedó el cuadro castellonense que hasta Coutinho fue capaz de provocar un penalti. Y de transformarlo, que en su caso no es fácil.

Se marchó el Barça de Villareal con una victoria solo contundente en el marcador. Un resultado positivo que necesitaba el grupo para creer en las ideas de Xavi, aunque el desenlace era de lo más normal del mundo: el Barça no ha perdido en Villarreal en las últimas 13 visitas. Desde la Liga 2008-09. Fue la primera como forastero del vigente campeonato. Salió a buscarla desde el principio con atrevimiento, pero no la encontró hasta el final. Las consignas de Xavi se vieron muy pronto, aunque se diluyeran también pronto. La salida en estampida del comienzo terminó hacia el minuto 20, y no porque los azulgranas se agotaran, víctimas de esa supuesta mala preparación física. Ni tampoco porque se desinflaran con las cuatro ocasiones claras falladas, entre ellas dos que besaran el poste antes de salir fuera. Tuvo más que ver con las maniobras de los entrenadores. El Barça cambió la idea inicial, ya retocada en el vestuario, de volver al 4-3-3 aunque hubiera tres centrales: Eric se decantó al lateral derecho, pero en un momento determinado se puso a perseguir en defensa individual a Moi Gómez. En cuanto el banquillo del Villarreal detectó ese movimiento, ordenaron a su futbolista que se alejara de su zona de teórico punta izquierdo para que arrastrara a Eric. Quedó en esa zona un enorme espacio vacío al que caía Dajuma (llevándose tras de sí a Araujo) o aprovechaba Pedraza para atacar con un balón en profundidad, lo que comportaba, al mismo tiempo, que dejara de preocuparse de Abde. El insolente extremo marroquí le atormentó hasta que se encontró en la tesitura de que era él quien defendía al lateral amarillo y no al revés. Una tarjeta roja no enseñada (a Parejo) y un penalti no pitado (por manos a Piqué) excitaron pronto el partido. Condicionaron, sobre todo al árbitro, que arrastró esos errores en su conciencia para ejercer su labor. Por suerte, no influyeron en el ánimo de los jugadores, que bastante tenían con lo que lidiaban en el césped, liados todos en un juego vertiginoso. Yeremi y Alba jugaron a provocarse a ver quién era expulsado primero –los dos fueron sustituidos- mientras en la otra banda Abde y Pedraza se retaban a adjudicarle al otro el rol de defender. También fueron sustituidos. Por agotamiento. Se jugó, y mucho, el partido en las bandas, aunque acabara decidiéndose, claro, en las áreas. Frenkie de Jong reparó el enésimo error de Memphis con una llegada de segunda línea de esas que pide su entrenador, aunque se trataba de un ataque estático con un centro de Abde y un contracentro de Alba. Tenía el Barça, en otra de las demandas del entrenador, dos rematadores en el área, al menos, para cazar un balón suelto. Lo que no tuvo es contundencia defensiva cuando jugaba ¡con cuatro centrales!, innovación para recordar. Von los cuatro encajó el tanto que nació en un saque de banda. Mal lo sacó Eric, blando estuvo Busquets, lento se mostró Piqué y desplazado estaba Mingueza. En cada estación llegó antes un jugador del Villarreal.