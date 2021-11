Saltó la bomba un año antes de que comience el Mundial de Catar. Italia y Portugal, dos de las selecciones con más renombre del panorama futbolístico, quedaron ayer encuadradas en la misma ruta del playoff de la repesca, por lo que al menos una de ellas no estará en la cita mundialista e incluso podrían quedarse ambas fuera si no son capaces de superar a Macedonia del Norte y Turquía. En el caso del combinado transalpino, de no lograr un billete significaría su segunda ausencia consecutiva tras perderse la anterior cita en Rusia.

Eso sí, las dos selecciones con el mayor coeficiente de las doce que acudirán a la repesca en la zona europea jugarán sus respectivas semifinales como locales. Italia se medirá a Macedonia del Norte y Portugal hará lo propio con Turquía en sendas eliminatorias que se disputarán a partido único el 24 de marzo. En caso de superar esos primeros emparejamiento, italianos y portugueses se jugarán todo a una carta el día 29 en campo de Portugal, local para los choques definitivos. El sorteo celebrado ayer también dibujo las otras dos rutas para las otras ocho selecciones que siguen con opciones de acudir a Catar. En la ruta A, el ganador del Gales-Austria actuará como local en la final frente al vencedor del Escocia-Ucrania, mientras que en la ruta B el que supere el cruce Rusia-Polonia también será local frente a Suecia o República Checa. Italia, cuatro veces campeona del mundo vuelve a vivir una pesadilla cuatro años después. En aquella ocasión, la selección Azzurra quedó eliminada en la repesca ante Suecia después de no poder remontar en casa el marcador adverso cosechado en Estocolmo. Llama especialmente la atención su presencia en este playoff ya que es la vigente campeona de Europa, título que consiguió hace apenas unos meses tras superar a España e Inglaterra en las semifinales y final respectivamente. Su gran rival para estar en el próximo Mundial será Portugal, que vivió hace escasas semanas una profunda decepción cuando cayó en Lisboa en el tiempo de descuento ante Serbia en un partido en el que le valía el empate. No hay que olvidar que la selección lusa conquistó la Eurocopa en 2016 y la Nations League en 2019. Más allá de las dos grandes favoritas, Suecia, encuadrada durante la fase de clasificación en el grupo de España, se jugará el primer duelo contra la República Checa en un partido que se perderán Zlatan Ibrahimovic y Emil Krafth tras ser amonestados en el choque con los de Luis Enrique. Ausente en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, el equipo sueco tendrá su última opción, si vence a los checos, y lo hará como visitante, frente al ganador de la semifinal entre Rusia y Polonia. Escocia, que lleva sin jugar el Mundial desde Francia 98, y Gales, que únicamente ha estado en el de Suecia en 1958, tendrán una nueva oportunidad si superan sus primeros cruces contra Ucrania y Austria para encontrarse cara a cara en una final. El Mundial de Catar se jugará con 32 selecciones y además del equipo anfitrión, han asegurado su participación las selecciones de Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos, en representación de la UEFA, junto a Brasil y Argentina, de la CONMEBOL. La competición se celebrará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022 en ocho estadios. Por último, el sorteo del Mundial se celebrará en abril del año que viene una vez finalicen todas las fases de clasificación.