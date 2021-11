“Hemos hecho ocasiones para hacer gol. Y dependemos de nosotros mismos. Vamos a Múnich con intención de ganar. Estamos jugando bien”. Gerard Piqué, uno de los capitanes del Barça, lamentó la falta de eficacia que exhibió ante el Benfica, retratando, de nuevo, los graves problemas de gol que padece. “Hay gente capacitada para hacer goles, pero, a veces, no puedes marcar y no ha podido ser”, aseguró el central azulgrana, convencido de que “no podemos fallar a Xavi”.

Lo tuvo de compañero y lo tiene ahora de entrenador. “Conocer, o haber compartido con quien es tu entrenador, moralmente le tienes que dar más porque sabes cuál es tu calidad”, ha reconocido Piqué. “Y no lo podemos fallar porque eso vale más que cualquier comunicación”, ha precisado el defensa. “Conozco a Xavi hace 13 o 14 años y como entrenador ya se veía de él que nos mandaba a todos los jóvenes y ahora hay que transmitir esas ideas que nos daba cuando era jugador”, ha subrayado Piqué, recordando que “le estamos intentando ayudar y como más le puedes ayudar es siendo ejemplo”. Pero necesita el Barça encontrar la eficacia perdida porque solo ha marcado dos goles en los cinco partidos iniciales de la Champions. El de Piqué al Dinamo de Kiev y el de Ansu Fati también al equipo ucraniano. Y eso que Xavi en sus dos primeros partidos ha modificado la estructura táctica. Empezó con el 4-3-3 ante el Espanyol y recurrió el 3-4-3 contra el Benfica teniendo como punto en común la amplitud de los extremos. Ilias y Gavi jugaron el derbi; Demir y Jordi Alba contra el conjunto portugués.