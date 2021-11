Que el Coruxo no atraviesa un buen momento es algo que deja clara la clasificación del grupo, en donde los de O Vao son antepenúltimos a cuatro puntos de la salvación. La temporada del equipo vigués presentaba muchos cambios, y uno de ellos era el traslado de escenario de los partidos al encontrarse en obras el campo de O Vao, al que se le está poniendo un césped e iluminación nueva.

Se eligió el campo de Pardellas para disputar estos primeros cinco partidos de liga esperando que un terreno de juego de hierba natural y de buenas dimensiones ayudara a desarrollar el buen juego que se le supone al equipo entrenado por Gonza. Los resultados dejaron en entredicho esa esperanza, ya que de los cinco partidos se ganó uno, se empataron tres y se perdió otro. Fuera de casa los resultados tampoco ayudaron por lo que en este delicado momento se busca cualquier alternativa para enderezar el rumbo.

Y que mejor que volver a los orígenes, a donde comienza todo, al lugar en donde se entrena todos los días, el campo de Fragoselo. Es evidente que no son unas instalaciones para establecerlas como definitivas para una competición como esta, pero sí, que pueden servir como el revulsivo que necesita el equipo para enderezar el rumbo, porque ahí las ocasiones de peligro sí que se transforman en gol.

Las previsiones del club son de volver a O Vao en el mes de enero, por lo que no serán muchos los partidos que se tengan que jugar en Fragoselo. Si jugar en Pardellas era un incordio al estar alejado de O Vao, Fragoselo tampoco queda a mano y la grada no es muy amplia. Inconvenientes que todo el mundo da por buenos si el domingo, a las 12 de la mañana, se consigue derrotar al Leganés B. Un partido muy importante ante un rival que está haciendo una buena campaña, pues los madrileños están luchando por meterse en los puestos de play off de ascenso.

Está claro que con este traslado, una parte de lo que hay que hacer para enderezar el rumbo está hecha, pues Fragoselo es una instalación archiconocida por los jugadores y en donde se encuentran cómodos. Seguro que con eso, y con el apoyo desde la grada, el equipo entrenado por Gonza conseguirá enderezar el rumbo lo antes posible y salir del peligro.