Era el minuto 37 de partido. Noelia, tan bregadora y de fútbol inteligente como siempre pero en día negado para el gol, intentaba el disparo desde el vértice del área, que golpeaba en una defensa local. El balón caía en la frontal del área e Irene lo golpeaba con el exterior del pie derecho de forma inapelable. Era el 0-2.

La delantera (Vigo, 1997) lo celebró con euforia. La temporada pasada había cambiado As Relfas por As Baloutas, firmando 7 goles en el campeonato nacional. Todos a domicilio, ninguno ante la afición mosense. Esta vez sí marcó en As Baloutas… aunque con su casaca de años anteriores.

Para Irene, su gol significó el vigésimo que anota con el Sárdoma desde que en 2018 debutó en categoría nacional. Además, ya ha marcado en nueve jornadas la misma cifra que en diecinueve partidos de la inconclusa campaña 19/20 e idéntico número a los celebrados con el Mos en toda la temporada pasada. Como para no festejarlo, vamos.

Su gol, por ejecución de “killer”, fue de lo poco bueno de un derbi que no cumplió expectativas. Culpen de ello a David Ferreiro, que se lo ganó a Diego Puentes por KO o aplastamiento, como prefieran. El técnico vigués mandó el partido tan lejos de su área que parecía como si quisiera jugar los noventa minutos en la pizarra del vestuario, porque en el primer periodo los dos equipos lo tuvieron más cerca que la portera sardomista, en la otra punta.

El Sárdoma estuvo tocado por la fortuna con el centro chut de Nerea Cruz que regaló la arquera local, pero las visitantes merecieron el triunfo por posición, creación (“Equis” y María Calvar) y ambición.

Ayer se ausentó el rival porque no estuvo fino atrás, ni creó y tuvo el gran demérito de aburrir a Lucía Bouzón, a quien no le llegó ni un solo balón en condiciones. No se puede rescatar nada del once anfitrión, que se va a la zona baja aunque sin problemas de descenso.

Fue un duelo de rivalidad soso, de escasos ingredientes. Ante una presión alta, el Mos no combinaba, Joana se desesperaba y el control del partido era visitante.

Con el 0-0, sí hubo un testarazo de “Joa” tras saque de esquina, pero el control del cuero estaba decantado al bando visitante. Que la jornada se ponía en contra a las “abejas” lo dejaba bien claro un pase de Irea a Noelia en otra pifia de la zaga mosense (minuto 19). Suerte que Noe tampoco tuvo el día.

Quien quiera buscar excusas puede aferrarse a que el 0-3, de Elena, la central goleadora de las sardomistas, llegó justo antes del descanso tras saque de esquina. La realidad es que el Sárdoma, sin hacer un partido brillante, sí estuvo presente en cuerpo y en espíritu.

En la segunda mitad, más de lo mismo. Puentes adelantó a Joana y el Mos aún ofreció alguna idea combinativa. Pero cuando te han pintado la cara en la primera parte, el resultado ya actúa de losa. El gol local maquilló el marcador: en un pase fantástico a Miriam, esta decidió marcar por raso, del modo más difícil, ante la salida desesperada de la portera viguesa.

Con su triunfo en este derbi, el Sárdoma continúa en zona de ascenso directo a la nueva categoría intermedia (3ª RFEF), se anota su quinta victoria en fila. El calendario le hace un guiño: los dos próximos encuentros, en As Relfas contra Olímpico de León (día 21) y Friol (día 28), su inmediato perseguidor.