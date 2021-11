La plaza de acceso directo al Mundial 2022 se pone en juego en el reencuentro de La Cartuja, la reedición de la cita que estrenó el camino de España en la última Eurocopa, ante una Suecia que fue la última selección que dejó sin gol al equipo de Luis Enrique y, antes, la situó al borde del abismo en la fase de clasificación mundialista, que presenta un último capítulo en una ‘final’ en la que a la Roja le sirve el empate.

Hace décadas, las clasificaciones para Mundiales y Eurocopas se celebraban en España. La ‘generación de oro’ del fútbol español, que firmaba el pase a la cita inolvidable de 2010 con pleno de triunfos en su camino, mal acostumbró al aficionado y en el presente no se valora. Se considera una obligación. España ha estado en las once últimas Copas del Mundo y caer a la repesca es un descrédito que se ha convertido en riesgo de fracaso, por un nuevo formato de eliminatorias directas a un partido repletas de peligro.

Para evitar lo que en 1974 dejó a España fuera de un Mundial por última vez, en un partido de desempate ante Yugoslavia, los de Luis Enrique Martínez no se traicionarán a sí mismos ni especularán. Suecia necesita ganar para lograr el pase y eso, a día de hoy, es un alivio para una selección a la que se le atragantan los rivales que apuestan por planteamientos defensivos y brilla ante las que le salen a jugar. Se llamen como se llamen.

Es habitual ver a España imponer un estilo ante la campeona de Europa y del mundo, Italia y Francia, y desfigurarse a base de toque y falta de profundidad ante otras como Grecia y Kosovo. “No vamos a especular, vamos a presionar arriba y a correr riesgos”, adelantó Luis Enrique, porque lo contrario sería traicionarse a sí mismo y a sus jugadores. Así, con el innegociable 4-3-3 y con retoques en un once que jamás repitió y que últimamente presenta hasta seis cambios de media entre partidos, se reencontrará la selección con La Cartuja.

La goleada a Eslovaquia del último partido del grupo en la Eurocopa ayudó a mejorar el recuerdo de un estadio que no tuvo ambiente de gran cita en ninguno de los tres encuentros que disputó España en Sevilla, añorando el ambiente de una ciudad mágica, siempre ligada a su selección que llegó a silbar a uno de sus jugadores.

Álvaro Morata vivió un infierno desde que perdonó una clara ocasión ante Suecia en el primer partido. Hasta denunció insultos de su propia afición a su mujer y sus hijos. Para él, es especial volver al mismo escenario y desquitarse, como ya hizo en el última duelo, con un gol clave.

Reservó Luis Enrique en Atenas, por el peligro de una tarjeta que les hiciese cumplir ciclo, a Jordi Alba y Sergio Busquets, los únicos futbolistas en la convocatoria de aquellos que tocaron el cielo futbolístico, y regresarán a un once en el que se espera algún retoque más.

Dani Carvajal, que regresó tras un año y dos meses de ausencias por las lesiones, puede dejar su plaza a César Azpilicueta y Pau Torres entrar por Íñigo Martínez, que acabó con un gemelo cargado en Grecia. La opción de Carlos Soler gana enteros, así como la entrada en el tridente ofensivo de Dani Olmo para recuperar su estatus.

A España, tras el vuelco de la última jornada, le sirve el empate pero Suecia es la selección que peor recuerdos le ha generado en el 2021. La derrota en Solna (2-1) agravó la situación en un grupo que inició con mal pie con el empate cedido ante Grecia en Granada (1-1). En dos encuentros, la selección perdió y empató a cero frente al rival ante el que se juega la plaza de acceso a Catar.

Los suecos llegan a la gran cita entre el desánimo por la dura derrota encajada en Georgia y el deseo de revancha. Suecia, que al menos ya se ha asegurado la segunda plaza y jugar la repesca, necesita ganar el partido de La Cartuja para ser primera y sacar billete directo a Catar. La selección sueca no oculta su decepción ni ha buscado excusas, aunque sin olvidar tampoco que debió haber sentenciado el partido en la primera parte, cuando desperdició media docena de ocasiones.

Luis Enrique: “Falta lo más difícil”

El seleccionador de España, Luis Enrique Martínez, aseguró en vísperas del partido decisivo contra Suecia para lograr el billete directo al Mundial de Catar, en La Cartuja de Sevilla, advirtió de que “falta lo más difícil, ganar este domingo”, y dijo que, aunque les valdría el empate, no van a “cambiar nada” del plan ni van a “salir a especular”. “Esto no va a ser una fiesta hasta el final del partido, no vamos a centrarnos en las rachas anteriores que pueden despistarnos de nuestro trabajo. Hubiéramos firmado estar así antes de empezar la fase de clasificación, pero todavía el trabajo no está hecho”, recalcó este sábado Luis Enrique, que espera a “un rival difícil” y que “también va a tener sus oportunidades”. Antes de dirigir un último entrenamiento en el estadio sevillano, que presentará un lleno absoluto, el técnico español alabó al capitán de su equipo, Sergio Busquets, “uno de los mejores centrocampistas en la historia del fútbol mundial” y que el domingo igualará a Xavi Hernández, su nuevo técnico en el Barcelona, como el jugador con más partidos en la selección con 133. Más allá de ese récord, Luis Enrique insistió en rueda de prensa en que van a “tener dificultades” ante Suecia, un “equipo que sabe defender bien en su área y con jugadores rápidos que pueden generar peligro a la contra”, al que “siempre” le ha “costado hacerle gol y que defiende muy bien”. Aunque España podría certificar la clasificación directa para su duodécimo Mundial consecutivo, algo que muchas veces no se valora, el asturiano prefirió quedarse con lo que tienen por delante. “Es muy importante centrarnos en las dificultades que vamos tener mañana, que van a ser muchas”, subrayó. Añadió que ya han logrado que La Cartuja vaya a estar llena y que ahora tienen que conseguir que la afición les lleve en volandas “en los momentos en los que habrá que sufrir, que los va a haber”, reiteró. Luis Enrique señaló que ha visto los últimos partidos de Suecia contra Grecia y Georgia, y que en el choque jugado en el país escandinavo no merecieron “la derrota (2-1), “pero el fútbol no sabe de justicia”, y dijo que aunque ahora les vale el empate, no van a “cambiar nada, más allá de los matices que siempre se dan en un partido”.