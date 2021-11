Después de una semana de parón, regresa la Liga en División de Honor Plata Masculina. El Acanor Novás Valinox visita la complicada cancha del Villa de Aranda (ex Asobal) con la firme intención de sumar la segunda victoria consecutiva.

Estas dos semanas de preparación han permitido al Novás tomarse un pequeño respiro, ya que las lesiones continúan. Así nos lo explica el técnico Álvaro Senovilla: “Seguimos con jugadores tocados como Manu Martínez, que en el último partido contra el Teucro sólo pudo jugar los diez primeros minutos; Paul Ferre, Petter… Y seguimos con la duda de Eloy, que no sabemos si llegará a tiempo. Son muchos problemas que no acabamos de solucionar, porque estamos metidos en competición. Es una Liga muy exigente y nosotros somos un equipo luchador, que lo da todo en cada partido sin pensar en el siguiente”.

El triunfo contra el Teucro les ha dado algo de tranquilidad y viajan con mucha confianza a la localidad burgalesa. El Villa de Aranda no ha comenzado demasiado bien la temporada. Eso sí, ha ganado sus dos partidos como locatario, lo que demuestra que es una cancha complicada. “Con el cambio de entrenador, aún no se han mostrado como un equipo estable, pero sin duda son un equipo muy complicado, con jugadores de Asobal y que seguro no estarán confiados, porque conocen el tipo de equipo que somos”, manifestó Senovilla. Por ello, para vencer en el Polideportivo Príncipe de Asturias, las claves serán, una vez más, “defender bien, ayudar a nuestra portería y conseguir goles rápidos”.

Además, el preparador del conjunto gallego cree que “llevarnos los dos puntos a nosotros nos daría mucha tranquilidad. Nos meteríamos con tres partidos ganados, en la zona media de la tabla, lo cual entra dentro del objetivo marcado: Estar salvados a mitad de temporada”. Esta Liga está siendo tremendamente igualada, algo que “a nosotros nos beneficia, porque aunque perdimos cuatro puntos en casa, sí conseguimos la victoria ante el Aranda, podríamos compensarlo”.