La inesperada derrota de Suecia en Georgia allanó la clasificación de España para el Mundial de Catar 2022. A España le vale este domingo (20.45 horas. La 1) el empate ante la selección escandinava para sellar el liderato de grupo y con él un pasaporte mundialista que en los últimos años casi se da por descontado, pero que se había complicado notablemente. La amenaza de la repesca sigue ahí, pero si bien al combinado de Luis Enrique le cuesta tumbar a selecciones menores, también es difícil noquear a 'La Roja'. El plan sigue siendo el mismo que hace unos días: ganar.

"Nos valen dos de los tres resultados, pero no vamos a especular, a pensar en no arriesgar. Vamos a por todas, como en la Eurocopa y en la Nations League", avanzó este sábado el técnico asturiano, que asegura que el pinchazo sueco no cambia su idea. "Empezamos hablando de presión y de necesitar dos victorias para ir al Mundial. No ha cambiado nada. Estamos más cerca, pero sigue siendo el plan, los resultados no afectan a nuestra mentalidad".

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Empezamos esta concentración hablando de presión y seguimos necesitando lo mismo: ganar los dos partidos".



➡️ "Estamos más cerca del Mundial, pero el plan es el mismo a pesar de los resultados de los rivales".#VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/Fg8iLImkau — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 13 de noviembre de 2021

El fantasma de Katalinski

No falta España a un Mundial desde 1974, cuando el gol de Katalinski en el partido de desempate contra Yugoslavia dejó a la selección de Ladislao Kubala fuera de la cita alemana. Faltar a la de Catar sería especialmente doloroso, puesto que la Liga tendrá que parar igualmente durante un mes (entre noviembre y diciembre) sin que 'La Roja' estuviera en acción. La repesca, una doble eliminatoria a partido único con Serbia, Rusia, Croacia o Polonia como posibles rivales es un escenario a evitar.

No es Suecia últimamente un rival fácil para España, que cayó en la ida en Estocolmo y no pasó del 0-0 en el estreno de la Eurocopa. "Defiende muy bien, no tiene problemas en hacerlo cerca de su área y tiene jugadores rápidos que te pueden hacer peligro al espacio y al contragolpe, también a balón parado", analiza Luis Enrique sobre la selección de Isak e Ibrahimovic, aunque en su propio país se debate si el ariete del Milan hace peor al bloque escandinavo.

Morata revive su pesadilla

Alba y Busquets apuntan a regresar al once de Luis Enrique, igual que Soler y Dani Olmo. También parece que repetirá Morata, en un estadio, el de La Cartuja, en el que vivió una pesadilla en la Eurocopa. Fallar una clara ocasión, precisamente ante Suecia, le costó pitos y hasta insultos a su familia. Luis Enrique fue más allá de pedir un estadio lleno: "Que en los momentos que haya que sufrir suframos juntos y nos ayuden en los momentos complicados. Esto no va a ser una fiesta hasta que pite el final del partido".

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Creo que es muy importante centrarnos en las dificultades que vamos a tener mañana, que serán muchas".



➡️ "Hay que conseguir que los aficionados que vengan al @EstadioCartuja nos ayuden en los momentos delicados también".#VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/ZC4RmTcCps — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 13 de noviembre de 2021

El técnico ya vivió en Sevilla, en 1993, una clasificación mundialista in extremis ante Dinamarca, y aseguró que las sensaciones son ahora las mismas: "Como jugador dormía de maravilla siempre antes del partido y después muy mal. Ahora igual, antes duermo como un niño y después, ni borracho".