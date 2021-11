Partido exigente, el que le espera esta tarde al Porriño PBB, que visita a un Chantada que se perfila como uno de los equipos que al final de temporada peleará por estar en la zona alta de la clasificación. Los porriñeses vienen de enderezar su camino la semana pasada tras caer ante el líder, y afrontan este choque con mucho optimismo, aunque conscientes de que la empresa no es tarea fácil.

A pesar de todo, la semana no ha traído buenas noticias, ya que se confirmó la lesión de Jens, que tendrá que pasar por el quirófano, con lo que se perderá el resto de la temporada. Una importante baja para el equipo entrenado por Jenaro Alonso, que no estaba sobrado de efectivos.

El técnico porriñés apuntaba tras el último entrenamiento de la semana, que “tenemos que plantear un partido duro mentalmente y estar muy fuertes en defensa para no darles ventaja. En nuestros ataques tenemos que buscar el poder castigar sus puntos débiles e, insisto, estar muy centrados”.

Lo importante es que el Porriño PBB está haciendo los deberes desde el comienzo de temporada, pues no podemos olvidar que el gran objetivo del equipo no es otro que conseguir la permanencia, por lo que todo lo que consiga sumar en esta primera vuelta del campeonato, será un trabajo hecho para la recta final, con la idea de no pasar apuros y llegar al final tranquilos.