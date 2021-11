El exjugador del Celta y actual futbolista del Midtjylland, Pione Sisto, se ha situado en el centro de la polémica del fútbol europeo al mostrar sus dudas sobre la vacuna contra el COVID-19. Desde la concentración de la selección de Dinamarca ha admitido que no se ha vacunado, aunque pasó el virus en agosto, mientras su entrenador y el capitán han instado a la población a inmunizarse.

Sisto, que jugó cuatro temporadas en Vigo (2016-20), aseguró en rueda de prensa que no está en contra de las vacunas, pero no quiso revelar si se vacunará cuando pase la inmunidad proporcionada por haber estado infectado.

"Prefiero no hablar de las vacunas, es un asunto muy sensible. La salud me importa muchísimo, creo que uno puede cuidarse y hacer muchas cosas para fortalecer su sistema inmunitario", dijo en rueda de prensa el jugador, de 26 años, que durante su estancia en el Celta decidió contravenir las recomendaciones nutricionales del club para solo comer fruta durante 21 días.

Sisto admitió que las noticias sobre jugadores de fútbol que han sufrido recientemente colapsos le preocupan y que por eso recordó en su cuenta en Instagram la importancia de cuidar la salud, pero no contestó de forma concluyente sobre si cree que hay relación entre esos episodios y la vacuna.

"Debo reconocer que me provoca todo tipo de pensamientos. No sé, ¿pero no es una locura?", dijo en referencia a la cantidad de jugadores que han colapsado.

Según Politiken, principal diario danés, el jugador subió a sus redes sociales recientemente una foto con una cantante danesa conocida por su escepticismo hacia las vacunas, aunque luego la borró.

Las palabras de su entrenador

"Mi postura es que pienso que hay que vacunarse. En la federación instamos a nuestros jugadores a que lo hagan. Sisto tiene pasaporte-COVID porque ha estado infectado. No es que no se pueda jugar en la selección si no se está vacunado, pero tenemos una idea e invitamos a vacunarse", dijo hoy el seleccionador Kasper Hjulmand.

"Claro que es algo que se discute en el grupo. Aquí y en el Milan hay jugadores que no se han vacunado, pero hay protocolos y estamos todo el tiempo bajo observación", afirmó el capitán danés, Simon Kjær. Kjær defendió que se trata de una decisión personal, si bien instó a vacunarse y resaltó que tanto él como su familia lo han hecho, "no sólo por mí, sino porque también tengo padres y abuelos con los que voy a estar en Navidades".

Sisto fue un habitual de la selección danesa entre 2015 y 2018 y titular en el Mundial de Rusia, pero el bajón experimentado en las dos temporadas siguientes, provocado por una depresión que él mismo reveló, lo apartaron del equipo nacional y provocaron su salida del Celta tras haber rendido a buen nivel sus primeros años.

La caída de su rendimiento coincidió con varias polémicas fuera del campo por sus hábitos alimenticios, como una dieta a base de zumos, o por desobedecer las órdenes del Celta y viajar a Dinamarca en coche durante el primer confinamiento.

Sisto, que llevaba un año sin entrar en una convocatoria de Dinamarca, fue llamado para sustituir a otro exjugador del Celta, Mathias Jensen, baja por dar positivo en coronavirus.