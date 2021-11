El Barcelona quiere repetir con Marc Gasol la operación que ya realizó la pasada temporada con su hermano mayor. La directiva pretende que el mediano de la saga prolongue y probablemente concluya su carrera con la camiseta azulgrana, que ya vistió de joven. Lo ha confesado así el director general de la sección, Juan Carlos Navarro, excompañero y amigo íntimo. El pívot, inactivo desde que concluyó su participación con la selección española en los Juegos de Tokio, guarda un calculado silencio.

Navarro realizó su anuncio durante la presentación del proyecto de reforma del Palau Blaugrana, que debería concluir en 2025-2026 e incrementar la capacidad del pabellón hasta los 15.000 espectadores. Había mucho interés por conocer la situación de Marc Gasol con el Barça y Juan Carlos Navarro no ha ocultado que está “en conversaciones con él para que venga al equipo”.

“Solo son conversaciones y no hay ninguna negociación, aunque él no ha dado ninguna negativa. Sabe de nuestro interés y tiene la ultima palabra. No negaré que me gustaría contar con él”, ha explicado el legendario escolta.

Marc está sin equipo desde que los Lakers lo traspasasen a los Grizzlies y estos finalmente lo cortase. Estas dos franquicias representan precisamente la etapa más brillante de su carrera, en Memphis (2008-2019), y la más amarga, en unos Lakers a los que pensaba ayudar a revalidar el título de 2020, pero en los que su participación fue de más a menos. Aunque el momento más excelso de su carrera se produjo durante su breve estancia en los Raptors, con los que ganó el anillo de 2019, en el mismo verano en que conquistaba su segundo título mundial con España.

Marc ya está lejos de su mejor versión, a sus 36 años, pero su sabiduría baloncestística todavía le permitiría ser un pívot dominante en Europa. Claro que debería firmar por el mínimo, como hizo Pau. El Barça aún no ha llegado a ningún acuerdo con Nikola Mirotic para la adecuación de su salario a la difícil situación económica del club, aunque mantiene abiertas las conversaciones, igual que con Brandon Davies y Nick Calathes, dos jugadores que acaban contrato. También se ha especulado que Marc podría acabar su carrera en el Girona, club del que es copropietario y donde su carrera despegó tras años complicados en el Barça.