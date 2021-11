Son las 9 de la mañana en Zubieta, ciudad deportiva de la Real Sociedad, e Imanol ya le está metiendo kilómetros a la bicicleta antes de que lleguen los jugadores a entrenar. El de Orio, que sigue viviendo en su casa de siempre, es el entrenador de moda en la Liga. Hasta en su vestuario sus jugadores hablan de su evolución de técnico motivador a entrenador versátil. Además, nadie se identifica más con el club y conoce mejor su cantera.

🔝 Iruña txuri urdin 💙#AurreraReala — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 8 de noviembre de 2021

La Real Sociedad es líder de Primera, algo que no sorprende en Donosti, ya que el año pasado a estas alturas sumaba solo tres puntos menos. «La Real lleva meses instalada en un estado de felicidad», apunta Mikel Recalde, periodista de Noticias de Gipuzkoa. "No es casualidad porque se llevan años haciendo las cosas bien. Al liderato se suma que el Sanse es el único filial en 2ª y la Real C es segunda en la 2ª RFEF", añade.

Unidad de Reclutamiento

Roberto Olabe es uno de los culpables. Y Erik Bretos su gran fichaje. Bretos dirige la ‘Unidad de Reclutamiento’, equipo de scouting de la Real que rastrea el mercado internacional. Erik reclutó a su equipo entre analistas, periodistas y gente de redes para buscar jugadores como Isak, de quien dudaban sus compañeros al llegar y hoy llaman "cisne".

El 3 de abril de 2018 Olabe, en su presentación, echó un órdago: "Debemos ahondar en el día a día para volver a ser campeones". Para muchos, un brindis al sol. Pero la pasada temporada la Real ganó la Copa, haciendo buenas sus palabras. Tras él emerge la figura sigilosa de Jokin Aperribay, presidente que pasó de salir escoltado por la Ertzaintza a reunir el aplauso unánime. Se cuenta que tras apostar por David Moyes y Asier Garitano, delegó la toma de decisiones en la dirección deportiva.

Su gran logro es otro: "El gran fichaje de la Real es Anoeta". El estadio levantó la pista de atletismo que rodeaba al césped y hoy es uno de los campos con más y mejor ambiente. Un estadio al que es bienvenido cualquier aficionado lleve la camiseta que lleve. "No hay mejor plan en Donosti que ir a ver a la Real en Anoeta. Por su fútbol, por el ambiente… La Real es un símbolo de Gipuzkoa y el mejor termómetro de nuestro estado de ánimo", afirma Recalde.

La Real 2.0

El estilo de juego no se negocia. Es una apuesta de club consensuada entre los despachos y el césped. Olabe y Aperribay mantuvieron la apuesta de Eusebio por la pelota matizándola con el ímpetu de Imanol. Balón... y pelotas. Fútbol descarado. Para Marco Sande, director de deportes de COPE Gipuzkoa, "esta Real 2.0 es más rica que la del año pasado porque tenía un registro y cuando le cogieron la matrícula lo pasó mal. Ahora te desafía con balón, a la contra o en un partido de ida y vuelta. Imanol le ha dado riqueza sumando recursos de Zubieta y fichajes".

Ander Barrenetxea cruza el centro de San Sebastián en una bicicleta municipal de las que usa habitualmente para reunirse con su cuadrilla, donde hay compañeros del Sanse. Barrenetxea es hijo de Azu Muguruza, histórica entrenadora del IDK Gipuzkoa, equipo femenino de basket de la ciudad. A sus 19 años, Ander suma 60 partidos con la Real y es una realidad. Otro que viene pegando fuerte es Jon Karrikaburu, al que apodan ‘Haaland’ por su facilidad goleadora. Delantero al que esculpe Xabi Alonso en el filial. Se habla del interés por él del Athletic, rival feroz de la Real en el campo y en el mercado. Tras la final de Copa ganada por la Real, los de San Mamés cerraron un acuerdo por diez años con el Antiguoko, club de cantera del donostiarra Barrio Antiguo. Sin embargo, hoy los niños de Donosti solo quieren jugar en Anoeta.

Pero si hay un nombre mayúsculo en el vestuario es el de Mikel Oyarzabal. Capitán realista a sus 24 años con 26 internacionalidades, no perdona una comida con sus aitas en Éibar. Joven discreto, cuando habla en el vestuario todos callan. Cuando se lesionó Carlos Fernández, fichaje estrella de la Real por el que pagó al Sevilla 12 millones, no hubo día que no recibiese mensaje o llamada de Mikel.

David Silva explica que apostó por Anoeta porque "hay calidad de vida y calidad en el césped". Calidad y compromiso, porque como suele decir Aperribay: "Tenemos que ser el mejor equipo del mundo de lunes a sábado en Zubieta". Y el domingo, a Anoeta de fiesta…