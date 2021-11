Pedro Acosta (25 de mayo del 2004, Mazarrón, Murcia) se convirtió ayer, en Portimao (Portugal), al ganar el sexto gran premio de la temporada de su debut en el Mundial (Doha, Portugal, Jerez, Alemania, Estiria y Algaver), con solo 17 años y 166 días, en el segundo campeón más joven de la historia, ya que el primero sigue siendo el italiano Loris Capirossi, que lo fue con un año menos que el “Tiburón de Mazarrón”. Acosta, que ha debutado este año con 16 años, ha sido, junto a Raúl Fernández, el otro debutante de Moto2, la revelación de la temporada, dará el salto, con KTM, la próxima temporada a Moto2.

Acosta, que reconoció no hace mucho en un amplio reportaje elaborado por DAZN, que “aquí nadie te enseña a perder”, fue considerado desde su llegada (2º en Catar, en el GP de su debut mundialista y victoria en la segunda cita de Doha) el nuevo ‘niño prodigio’ del motociclismo mundial. Tan atrevido como para declarar, el sábado de Jerez, cuando arrancaba en el puesto 13º de la parrilla: “¿Difícil adelantar?, salgo el 13 y hay 13 curvas, a un piloto por curva ¡ya está!” No fue así, no, no tardo 13 curvas en ponerse primero, pero sí solo 8 vueltas de las 22 de que constaba la carrera.

Acosta, conocido como el ‘tiburón de Mazarrón’, apodo que debe a su padre y a su abuelo, pescadores en ese puerto murciano (“había que ponerle un apodo que surgiese del mar, como nosotros, y tenía que ser algo potente, veloz, agresivo, tiburón está bien, con sus tomas de aire y ojos de velocidad”, cuenta el padre), ha sido, con mucha diferencia el más listo del campeonato, primero ganando, arrasando (victorias iniciales en Doha, Portugal y Jerez) y, luego, dosificándose, controlando, calculanco, ganando en Alemania y Estiria y vigilando a Sergio García y al italiano Dennis Foggia.

“Las motos no le gustaban nada, pero, siguiendo a su padre, gran aficionado y, además, motero practicante, incluso en circuitos, acabaron encantándole”, explica su madre Mercedes Sánchez. “Yo, cuando esto ya iba en serio, lo dejé todo y le seguí a él, pues su padre se pasa el día en el mar. Yo solo puedo decir una cosa y dar un consejo a los padres suyos hijos quieren correr: que no piensen que nada más llegar a una de las muchas escuelas que hay en España, ya es campeón o ya está en el Mundial. Esto es muy duro y si no hubiese sido por la ayuda de mucha gente, mi Pedro no hubiese llegado”, cuenta papá Acosta.

“Al principio, el niño era muy malo, muy malo, pero veloz lo era mucho”, explica Paco Mármol, su entrenador, su segundo padre y la persona que no se separa del nuevo y flamante campeón. “Yo estuve a punto de lanzar la toalla con él porque, pese a los consejos que le dabas, él hacía lo que le daba la gana y, claro, casi siempre acababa en el suelo, hasta que le dije ya vale o me haces caso o te saco de la escuela. Y todo empezó a salir redondo. Es como si fuese hijo mío”, añade Marmol, que elogia el despegue de Acosta en la Red Bull Rookies Cup.

Cuando papá y mamá Acosta Sánchez no podían invertir más en su niño “pues la cosa iba subiendo y nuestra economía ya no daba para más”, aparecieron ayudas de todo el pueblo y, muy especialmente, de la Cofradia de Pescadores de Mazarrón. “Aquí todo el mundo ha ayudado a Pedro en lo que fuese y como pudiésemos, porque para nosotros cuando Pedro corre, corre todo Mazarrón, todos los pescadores, toda la cofradía, detrás suyo. Todos vamos subimos en su moto y subimos al podio con él, así que, ahora, todos somos campeones”, señala orgullosa Isabel López Sánchez, secretaria de la cofradía. Ni que decir tiene que el primer patrocinador de Pedro Acosta fue ‘Peretujo’, que es como se llama el barco de papá y como se llamaba el del abuelo.