"Oliñas veñen, oliñas veñen, oliñas veñen e van / non te vaias rianxeira / que te vas a namorar". Seguramente después de leer esto ya estés cantando, o al menos tarareando, A Rianxeira. Porque si algo tiene el himno oficioso del Celta es que no conoce fronteras y al compás de su música se ha arrancado a cantar hasta el más tímido. De timidez no hace gala Joan Laporta, el presidente del F.C. Barcelona, quien el pasado viernes se arrancó a cantar A Rianxeira en su visita a una reunión de peñas del Barça en Marín.

Horas antes de que el equipo catalán confirmase la contratación de Xavi, Laporta aprovechó el partido Celta-Barça -que finalmente acabó en empate- para reunirse con los aficionados gallegos. Tras llegar a Marín y visitar la sede de la Peña Barcelonista, se acercó al Concello, donde fue recibido por la alcaldesa, María Ramallo. Posteriormente, se trasladó al restaurante Los Tres Monos, en Aguete, donde ofreció una charla-coloquio para más de un centenar de personas. En el mismo establecimiento tuvo lugar la cena, durante la cual el presidente del Barça, micrófono en mano, se atrevió con el himno oficioso del Celta dirigiendo a toda la concurrencia.

El momento, grabado y compartido en Twitter por @SamuCeltaa, se está haciendo viral como la espuma y no es de extrañar porque cuenta con todos los ingredientes para triunfar: un personaje popular, fútbol y música.