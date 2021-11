El gran salto de Alice Coachman

Alice Coachman entendió muy pronto que los saltos más complicados de su vida tendría que darlos fuera de las pistas de atletismo. Era la quinta de diez hermanos de una familia pobre de Albany que se ganaba la vida recogiendo algodón y ciruelas. Una niña intrépida, ligera y optimista que disfrutaba compitiendo con los chicos de su edad y que pronto descubrió que nada le llenaba tanto como saltar y plantearse cada vez retos más complicados. En su cabeza empezó a rondar la idea de dedicarse al atletismo, pero entonces se dio de bruces con la realidad social del sur de Estados Unidos. Ciertas cosas no resultaban sencillas para los negros y mucho menos para una chica. Al margen de las leyes de segregación racial que imperaban por entonces, la propia censura provenía en ocasiones de su mismo entorno. Porque fue su padre el primero que mostró su enérgico rechazo a la idea de que una de sus hijas dedicase el tiempo a tareas tan poco productivas como correr y saltar. Para él una mujer debía limitarse a trabajar en el campo, casarse y ver la vida pasar sentada en el porche de su casa mientras cuida de sus hijos. Pero Alice tenía sueños que no cabían en la mente de su padre. Eso hizo que se ganase más de un azote. Pero no era de las que se resignaban fácilmente.

La joven Alice encontró en su etapa escolar dos importantes pilares en aquella intensa pelea. Cora Bailey, una de sus maestras en primaria, y su tía Carrie la animaron a perseverar e hicieron el trabajo necesario con su padre para que cediese a la voluntad de la niña. No fue una tarea fácil porque de aquellas conversaciones salió el compromiso de que Alice seguiría cumpliendo con sus tareas en el colegio, en el campo ayudando a su familia en las tareas de recolección y solo podría entrenarse en el tiempo que le quedase libre. Cumplido ese trámite llegó el obstáculo que tenía que ver con su condición de negra. El atletismo en Albany estaba reservado de forma casi exclusiva para la población blanca. Los negros no podían entrar en sus instalaciones y eso llevó a Alice Coachman a buscarse la vida como buenamente podía. Entrenaba descalza y gracias a un par de palos y de unos trapos viejos se inventaba sus propios listones para superar. Su entusiasmo era mayor que cualquiera de las dificultades que se encontraba por el camino.

La situación mejoró ligeramente cuando inició los estudios de secundaria. En 1938, con 15 años, entró al fin en un equipo de atletismo y sus capacidades se dispararon. Comenzó a llamar la atención de otros entrenadores. Uno de ellos, Cleveland Abbott, pidió permiso a sus padres para llevársela a la Universidad de Tuskegee, en Alabama, donde dirigía al equipo de atletismo, de fútbol americano y de baloncesto. Abbott era una pequeña celebridad para la población negra. Veterano de la Primera Guerra Mundial, pero también el primer negro que entraba en el Comité Olímpico de Estados Unidos y que desde su refugio en Alabama estaba intentando impulsar la carrera de muchos deportistas de su raza frente a los obstáculos que el racismo imponía. Los Coachman aceptaron que Alice probase durante un campamento veraniego, el tiempo necesario para conseguir su primer récord universitario de Estados Unidos de salto de altura. La Universidad de Tuskegee le concedió entonces una beca y Coachman pasó a ser a todos los efectos una discípula de Abbott.

Comenzó entonces una etapa victoriosa en la que Alice conquistó más de una veintena de títulos nacionales repartidos en diferentes disciplinas. El salto de altura era la competición a la que dedicaba casi toda su preparación, pero también sumó victorias importantes en las carreras de velocidad. De hecho podría haber hecho carrera en los cien metros, pero ella siempre tuvo claro que su lugar estaba en el foso del salto de altura. Incluso para el baloncesto demostró tener condiciones. Entonces era habitual que en las universidades americanas los atletas mejor dotados compatibilizasen su especialidad con el baloncesto y ella conquistó con su equipo tres títulos regionales.

El siguiente gran reto para ella era acudir a unos Juegos Olímpicos, pero la Segunda Guerra Mundial fue retrasando ese encuentro. En 1944, con 20 años, ya estaba entre las mejores del mundo y habría tenido posibilidades, pero el aplazamiento le concedió más tiempo para prepararse y también le permitió terminar sus estudios de economía. Trazó entonces un plan vital. Competiría hasta los siguientes Juegos Olímpicos y luego se apartaría del atletismo para centrarse en la docencia. Abbott, que temía perderla demasiado pronto, le insistía en concederse mayor reflexión e ir tomando decisiones como se saltaba el listón, de centímetro en centímetro.

Y llegó 1948 y con él los Juegos Olímpicos de Londres, los del reencuentro después de años de ausencia en los que el mundo estaba más preocupado por destruirse. Alice Coachman se clasificó con un salto de 1,63 (esta modalidad aún estaba lejos de vivir su gran revolución técnica) pero había dejado lo mejor de su repertorio para la gran cita. En Londres con su estilo tan poco convencional (una mezcla de salto recto y de rodillo ventral) Alice Coachman saltó hasta los 1,68 metros, lo que suponía un récord olímpico. La británica Dorothy Tyler, que doce años antes había logrado la plata en Berlín con solo dieciséis años y que ya había tenido el récord del mundo, logró la misma marca que la estadounidense pero al segundo intento. Ambas fallaron en su intento de superar la siguiente altura. Eso convertía a la atleta de Albany en campeona olímpica, la primera negra que se colgaba un oro en la historia de unos Juegos Olímpicos. Su victoria ya pasaba a formar parte de la historia de los Juegos Olímpicos.

El alcalde de Albany, en la recepción en su honor, no quiso estrechar su mano

Su regreso a casa resultó triunfal. Harry Truman, presidente de Estados Unidos, la recibió en la Casa Blanca junto a otros atletas que habían competido en Londres. En Albany, la ciudad que le vio crecer, se organizó un desfile por las calles que acabó con un acto en el auditorio municipal. Allí se demostró que más allá de medallas olímpicas había cosas que no sería sencillo de cambiar. El público, mayoritariamente negro, se sentó en la parte trasera del recinto y las autoridades ocuparon el centro del escenario y relegaron a la atleta en una esquina. A la hora de las distinciones, el alcalde de la ciudad rechazó estrechar la mano de Alice mientras buena parte del auditorio le abucheaba. Muchas veces cuestionaron a Coachman sobre aquel gesto del alcalde. Ella nunca quiso darle demasiada importancia: “Era cosa suya aceptarlo o no”, solía repetir en relación a ese asunto.

“Mi ejemplo ya ha sido suficiente. Ahora es el turno de otras”

La cuestión es que después de los festejos Alice Coachman cumplió de forma escrupulosa con el plan que había establecido unos años antes. A los pocos meses confirmó a un abatido Abbott que dejaba la competición y que a partir de ese momento se centraría en dar clase y en impulsar la carrera de otras niñas como ella que quisiesen practicar el atletismo. Su entrenador trató de que reconsiderase su postura. Con 24 años tenía aún por delante una prometedora carrera. Más medallas olímpicas, más récords y triunfos. “Tu ejemplo será aún más grande” le repetía Abbott. Pero Alice Coachman lo tenía claro: “Mi ejemplo ya ha sido suficiente. Ahora es el turno de otras”. Y así fue. La saltadora se centró en dar clase y ayudar a otras niñas como ella. Una de ella, Mildred McDaniel, conseguiría el oro olímpico en la prueba de salto de altura solo ocho años después. La segunda mujer de raza negra en conseguirlo, la primera en recorrer la senda que había abierto poco antes Alice Coachman.