En el mundo cambiante del Covid y sus restricciones, la Federación Gallega de Fútbol lanzó ayer una actualización de las condiciones que impone para poder jugar en las competiciones federadas.

Hace días la Federación, de acuerdo con la Xunta de Galicia, lanzó un comunicado en la que aprobaba que todos los vacunados mayores de doce años pudiesen jugar sin mascarilla. Para ello bastaba con que los clubes acreditasen esta situación mediante la presentación de los certificados de vacunación de cada uno de los futbolistas. Los menores de doce años, que todavía no han sido vacunados, son los que aún deben seguir jugando con mascarilla.

El problema o la duda se originaba en el caso de los jugadores mayores de doce años que por el motivo que sea no hayan sido vacunados. Hace dos días, la Federación explicó que en esos casos los futbolistas deberán someterse a un test en las 72 horas anteriores al partido en cuestión que acredite que están libres de Covid. En ese caso no tendrían problema para jugar con sus equipos.

Pues bien, ayer la Federación Gallega de Fútbol abrió otra posibilidad y autoriza a jugar a los no vacunados con la condición de que lo hagan con mascarilla. Pueden seguir haciendo el test (que les exime de la utilización de la máscara) pero en caso de que no quieran someterse a esa prueba bastará con que se pongan una mascarilla. Un pequeño trabajo extra para los árbitros que deben saber antes de cada partido qué jugadores están obligados a jugar con mascarilla por no haber sido inmunizados.

Con esta decisión la Federación trata de que nadie se quede excluido de sus competiciones y que no se vea en la obligación de hacer test todas las semanas para jugar los diferentes partidos de las competiciones federadas. De todos modos, en la Federación entienden que este problema no afectará a muchos futbolistas. Este fin de semana se pondrá en marcha este protocolo.