El chico de los 568 kilos

“Yo tenía catorce años y era muy delgado”, explica este vigués que hoy cumple los 18 años. “Empecé en el gimnasio con la idea de ganar algo de peso. Allí me encontré con gente que practicaba el powerlifting y poco a poco comencé a aficionarme a este deporte. Me dijeron que tenía posibilidades y en marzo de este año decidí competir por primera vez. Y todo ha ido muy bien desde entonces”.

El powerlifting es una modalidad en constante crecimiento en España –el año pasado la Federación Española triplicó el número de licencias– en la que se trabaja la fuerza máxima. Importa menos la velocidad –esencial en la halterofilia, primo lejano– y todo se basa en levantar todos los kilos que se pueda. Se reparte en tres movimientos: press de banca, sentadilla y peso muerto. Hace días en el Campeonato de España sub-junior de -74 kilos reventó tres récords de su categoría. En sentadilla levantó 210,5 kilos (la anterior plusmarca era veinte kilos inferior); en peso muerto se fue hasta 242,5 kilos (32 más que el anterior) y la suma total ascendió a 568 kilos que son 58 más que los conseguidos por el anterior plusmarquista. Una actuación deslumbrante que hace pensar que dentro de unas semanas en Vasteras (Suecia) habrá que tenerle en cuenta en el Campeonato de Europa que se disputa en el país nórdico. Pese a su escasa experiencia sus cifras constituyen su mejor carta de presentación y apunta, con cierta modestia, que “podemos hacer cosas interesantes. Depende un poco del día que tenga, de cómo me sienta. Pero todo es posible aunque la igualdad entre todos es muy grande”. Un objetivo tiene claro. Allí debe caer el récord de España que acaba de batir y situarlo en un punto que lo hará difícilmente accesible para futuras generaciones de levantadores: “Sé que estoy para más que eso. Y esa es una de las metas que buscaré”. El Europeo de diciembre (compite el día 4) será su despedida de la categoría ya que en 2022 comenzará a competir con los juniors. Se muestra ansioso y ahora siente “muchas ganas de competir de nuevo, de seguir en este deporte, de evolucionar y crecer”.

Conoce su punto débil y admite que en el press de banca debe mejorar porque ahí se deja muchos kilos. La fuerza de sus piernas es en cambio un pilar esencial: “En press de banca lo mejor que he hecho es levantar 117,5 kilos que es una marca bastante normalita para esta disciplina. Tengo mucho margen de mejora ahí y también años para crecer y evolucionar”.

Marcos Souto entrena unos cinco o seis días a la semana. Cada una de estas jornadas pasa en el gimnasio de tres a cinco horas: “De esas realmente se entrena dos o tres. Hay mucho trabajo de calentamiento, estiramientos....” Pese a lo exigente de este entrenamiento, el vigués explica que disfruta con el esfuerzo y que se siente muy bien. Ha formado un gran equipo con José Alonso, su entrenador: “Yo al principio empecé un poco por mi cuenta, pero cuando tomé la decisión de competir él se ofreció. Ya éramos amigos, practicaba también el power y todo ha funcionado muy bien desde que trabajamos juntos”.

La decisión de dedicarse a este deporte, especialmente cuando uno es un adolescente, no siempre cuenta con el apoyo firme de quienes rodean al deportista. Marcos reconoce que “en casa al principio se quedaron un poco desconcertados cuando se lo dije. Especialmente mi madre. Pero pronto se dieron cuenta de que era bueno para mí y ahora les encanta. Están a mi lado y me apoyan al máximo”. Esta frase no se queda solo en el afecto incondicional sino que abarca otros aspectos porque el powerlifting es un deporte con escasas ayudas y más para alguien que acaba de llegar a la alta competición. No hay patrocinio a la vista, escasean las ayudas y la Federación Española, con escasos recursos, solo compensa algo la presencia en las competiciones internacionales si se consigue un buen resultado. Por lo tanto es la familia la que tiene que cargar con los gastos. Marcos lo agradece con cariño y con la promesa de entregarse en busca de escribir otro hermoso capítulo de su corta pero explosiva carrera.