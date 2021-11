Iago Aspas ve el vaso medio lleno. El delantero moañés no se muestra preocupado por no haber encontrado aún esta temporada su mejor nivel de forma, ni le inquieta la delicada situación clasificatoria del Celta, pues la sensaciones son positivas y el equipo practica un buen fútbol, aunque no haya sido capaz de trasladar en algunos partidos al marcador su superioridad sobre el césped. Más que un problema de juego, la estrella celeste detecta un problema de efectividad que urge corregir para cambiar la dinámica del grupo y espera que el duelo de mañana frente al Barcelona sea el punto de inflexión de la reacción.

“Me siento muy bien. No he encontrado todo el fútbol que llevo dentro, pero lo llevo con tranquilidad, dándole normalidad a la situación Son rachas, no hemos carburado ni yo ni el equipo, pero soy optimista. Tenemos un partido bonito para empezar a darle la vuelta a la situación”, relató Aspas en rueda de prensa tras el entrenamiento vespertino celebrado ayer en Balaídos.

El goleador céltico admitió que el actual Celta no resiste la comparación con el que Coudet dirigió el pasado curso por su falta de acierto frente al marco contrario. “La realidad es que no estamos teniendo tanta efectividad como el año pasado y esto nos está matando”, confesó. “Estamos haciendo muchas cosas bien. Es cierto que los resultados no nos están acompañando, pero los dos últimos partidos en Balaídos los merecimos ganar y nos fuimos con las manos vacías”, dijo Aspas, que no tiene una explicación a la falta de pegada del Celta: “Esto va por rachas. A veces le das mal y entra y otras veces le pegas bien y no entra”.

El punta moañés se mostró optimista de cara al futuro, tanto a nivel individual como colectivo y recordó, en este sentido, que nunca ha sido demasiado madrugador con el gol. “Al principio de temporada siempre me cuesta un poco, pero esto va por rachas. Esperemos que sea el comienzo para meter más goles”, apuntó.

El delantero céltico aclaró que no se trata de un problema físico, ni de exceso de presión y añadió que en cuanto mejoren el balance colectivo, mejorará también su rendimiento individual. “Me encuentro muy bien físicamente, rápido, pero cuando todo lo que rodea no es fácil cuesta más.” explicó. “Me encuentro bien en el terreno de juego, me gustaría aportar más. Tengo 34 años, uno va teniendo una edad y hay que intentar aportar no solo goles. Buscar mi hueco y encontrar buenas sensaciones”, apostilló.

La presión de que el Celta necesite sus goles tampoco supone un motivo de preocupación. “No me afecta para nada. Siempre me ha gustado jugar con presión. Si no, no me dedicaría al fútbol. Es lo bonito del fútbol y para eso soy futbolista”, aseguró. Pese a ello, Aspas reconoció que no lleva bien los errores. “Cuando pierdo, me voy a casa jodido. No me gusta perder al parchís. Veo los partidos y le doy vueltas para intentar mejorar la situación. Si las cosas fuesen mejor para todos, serían mejor para mí también”, destacó.

Durante su comparecencia telemática, el futbolista morracense se refirió a su suplencia el pasado lunes en Vallecas. “Lo hablé con el míster hace unas semanas. El año pasado tuvimos varias fechas de tres partidos y en una me lesioné. Viendo la carga de partidos y el rival que venía el míster creyó que lo más conveniente era que descansase”, manifestó.

La falta de resultados del equipo en este primer tercio de la competición no ha mermado, en todo caso, la confianza del plantel en la idea de juego de Eduardo Coudet. “Nuestra confianza en la idea del míster es absoluta. Los resultados no fueron buenos, pero las sensaciones, ya no solo alrededor del equipo, sino internamente son buenas. Jugamos buenos partidos, que no mereces perder, y entras en una dinámica negativa que no es fácil cambiar de un día para otro. Eso va por dinámicas, en fútbol, uno más uno no siempre son dos”, razonó. “El equipo necesita un par de resultados positivos, como nos pasó la pasada temporada, y tirar para arriba”, agregó.

El principio de la solución puede estar en el partido de mañana contra un Barcelona en su hora más baja de los últimos años. Pero Iago no se fía. “El Barcelona siempre tiene una gran plantilla, aunque este año se le ha ido uno de los mejores del mundo. Se le puede meter mano sabiendo que no está Messi, pero grandes jugadores siempre ha tenido. ”, indicó.

Finalmente, preguntado sobre si se conforma con una cómoda permanencia esta temporada, declaró: “Viendo las últimas temporadas del equipo el 80 por ciento de la afición firmaría ese objetivo. Yo soy optimista y prefiero ver hacia arriba que hacia bajo, pero la realidad de la clasificación es la que es”.